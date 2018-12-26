К Новому году компании сняли трогательные рекламные ролики (видео)
К зимним праздникам крупные бренды выпустили видео, которые создают праздничное настроение. Их режиссеры, несомненно, еще поборются за награды на фестивалях рекламы.
К зимним праздникам крупные бренды выпустили видео, которые создают праздничное настроение. Их режиссеры, несомненно, еще поборются за награды на фестивалях рекламы.
Сеть McDonalds создала трогательное видео, в котором
«Случалось ли, что вы делали
Компания Visa пригласила сняться в ролике не актеров, а самых настоящих пекаря, мясника, продавца книг, флориста и других обычных сотрудников магазинов. Они открывают утром свои лавки и напевают песенку Мэрайи Кэри «Все, что я хочу на Рождество — это ты» (All I Want For Christmas Is You). Душевный ролик призывает покупателей поддержать местный бизнес в своих городах.
«Мир становится все более и более разделенным. Нам, обычным людям, нужно действовать и делать то, что в наших силах, чтобы сделать его лучше», — заявляют в компании Coca Cola.
В ролике мы видим подростка, который, казалось бы, не совсем в духе. Он не обращает внимания на праздничную мишуру, поздравления и певцов гимнов. Парень просто идет в магазин за бутылкой
Microsoft выпустила видео со слоганом «Когда играют все, побеждает каждый из нас». В ролике снялся 9-летний мальчик с генетическим заболеванием — синдромом Эскобара,
Крупный производитель одежды Marks & Spencer в новогоднем ролике называет обязательные составляющие праздника: немного гирлянд, музыки, вечеринок, еще вечеринок и еще вечеринок. Конечно же, немного сна, уборки, подарков для близких и друзей и, обязательно, совсем
Компания Cadbury, которая производит жевательную резинку Dirol и Love Is, батончики Picnic и другие продукты, сняла видео о тайном Санте, который делает маленькие сюрпризы окружающим.
Год назад компания Amazon создала
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