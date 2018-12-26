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12:07 (мск), источник: Mail.ru Новости

К Новому году компании сняли трогательные рекламные ролики (видео)

К зимним праздникам крупные бренды выпустили видео, которые создают праздничное настроение. Их режиссеры, несомненно, еще поборются за награды на фестивалях рекламы.

Сеть McDonalds создала трогательное видео, в котором Санта-Клаус разносит подарки, забираясь в дома через камин. Дети оставляют дедушке традиционное угощение, но забывают приготовить морковку для оленей, а звери уже устали и проголодались. Предприимчивый Санта находит выход из этой ситуации.

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«Случалось ли, что вы делали что-то замечательное, но боялись этим поделиться?» — спрашивают в Apple. Героиня праздничного ролика, выпущенного компанией, именно так и поступала. Но затем случайное происшествие показало ей, что быть собой и не бояться открыться людям — хорошо.

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Компания Visa пригласила сняться в ролике не актеров, а самых настоящих пекаря, мясника, продавца книг, флориста и других обычных сотрудников магазинов. Они открывают утром свои лавки и напевают песенку Мэрайи Кэри «Все, что я хочу на Рождество — это ты» (All I Want For Christmas Is You). Душевный ролик призывает покупателей поддержать местный бизнес в своих городах.

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«Мир становится все более и более разделенным. Нам, обычным людям, нужно действовать и делать то, что в наших силах, чтобы сделать его лучше», — заявляют в компании Coca Cola.

В ролике мы видим подростка, который, казалось бы, не совсем в духе. Он не обращает внимания на праздничную мишуру, поздравления и певцов гимнов. Парень просто идет в магазин за бутылкой кока-колы. Но в последний момент мы видим, что он отдает напиток и сэндвич бездомному. А дальше начинаются чудеса.

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Microsoft выпустила видео со слоганом «Когда играют все, побеждает каждый из нас». В ролике снялся 9-летний мальчик с генетическим заболеванием — синдромом Эскобара, из-за которого он ограничен в движениях. Но Оуэн — страстный геймер, и адаптивный контроллер Xbox помогает ему победить в компьютерной игре.

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Крупный производитель одежды Marks & Spencer в новогоднем ролике называет обязательные составляющие праздника: немного гирлянд, музыки, вечеринок, еще вечеринок и еще вечеринок. Конечно же, немного сна, уборки, подарков для близких и друзей и, обязательно, совсем чуть-чуть магии.

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Компания Cadbury, которая производит жевательную резинку Dirol и Love Is, батончики Picnic и другие продукты, сняла видео о тайном Санте, который делает маленькие сюрпризы окружающим.

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Год назад компания Amazon создала по-настоящему вирусное праздничное видео, в котором пели коробки с покупками. В 2018 году поющие коробки вернулись.

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