К Новому году компании сняли трогательные рекламные ролики (видео)

Компания Visa пригласила сняться в ролике не актеров, а самых настоящих пекаря, мясника, продавца книг, флориста и других обычных сотрудников магазинов. Они открывают утром свои лавки и напевают песенку Мэрайи Кэри «Все, что я хочу на Рождество — это ты» (All I Want For Christmas Is You). Душевный ролик призывает покупателей поддержать местный бизнес в своих городах.