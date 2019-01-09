Появился из ниоткуда: в Сети обнаружили оптическую иллюзию с рестлером (видео)

Пользователь Reddit опубликовал необычную видеоиллюзию с соревнований по рестлингу. На ринге во время разминки самым волшебным образом вдруг появляется спортсмен.

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Оригинальное видео реддитор назвал «Потерянный в матрице», и пользователи его поддержали. Самой частой версией происходящего комментаторы называли телепортацию и магию, но нашлись и те, кто подошел к просмотру видео очень серьезно.

Изучив тени и медленно прокрутив ролик, пользователи выяснили, что второй рестлер (тот самый, что внезапно появляется в кадре) секундой ранее пришел на ринг из правого угла. А из-за положения камеры и движения первого спортсмена этого практически незаметно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HItKDQqDO_A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.