Белка напугала американских полицейских (видео)

В период новогодних праздников полицейские округа Макгенри в штате Иллинойс столкнулись с необычной проблемой. В участок случайно заскочила любопытная белка, выпроводить которую пытались сразу несколько человек.

В итоге стражам правопорядка удалось загнать белку в небольшой холл: они по очереди открывали входные двери, чтобы животное могло выскочить наружу. При этом сами полицейские явно боялись гостью и даже вскрикивали при ее приближении.