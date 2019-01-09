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16:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Белка напугала американских полицейских (видео)

Несколько человек пытались выпроводить незваную гостью из участка.

В период новогодних праздников полицейские округа Макгенри в штате Иллинойс столкнулись с необычной проблемой. В участок случайно заскочила любопытная белка, выпроводить которую пытались сразу несколько человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге стражам правопорядка удалось загнать белку в небольшой холл: они по очереди открывали входные двери, чтобы животное могло выскочить наружу. При этом сами полицейские явно боялись гостью и даже вскрикивали при ее приближении.

Спасательная операция, в конце концов, завершилась удачно, и белка покинула помещение полицейского участка.

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