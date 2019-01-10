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11:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

Охотница познакомилась в интернете с мужчиной, который оказался егерем

Теперь ей грозит крупный штраф.

Знакомства в интернете иногда могут обернуться неприятностями, что и произошло в истории молодой девушки из США. Дело в том, что она оказалась большой любительницей охоты, причем незаконной. Саму ее этот факт не очень смущал и, познакомившись в интернете с 24-летним Кэнноном Харрисоном, она решила похвастаться ему своей добычей.

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На стандартный вопрос «как дела», девушка ответила, что очень счастлива, потому что несколько часов назад убила большого старого оленя. Она рассказала все в подробностях и даже прислала новому знакомому фото с убитым животным.

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Вот только американка не подозревала, что Харрисон работает егерем в Департаменте охраны дикой природы штата Оклахома, где разрешенный сезон охоты уже завершился.

К тому же, по закону запрещено использовать яркий свет, чтобы ослеплять животных в темное время суток, а судя по фотографии, охотница это правило нарушила, да и вообще оказалась злостным браконьером.

После этого разговора Кэннон отправился искать новую знакомую в соцсетях, а уже на следующее утро в двери ее дома постучали полицейские. Теперь девушке и ее охотнику-компаньону (их имена полиция не раскрывает) грозит лишение свободы или денежный штраф в размере 2400 долларов. Девушка уже согласилась выплатить свою часть.

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