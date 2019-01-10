Охотница познакомилась в интернете с мужчиной, который оказался егерем

Знакомства в интернете иногда могут обернуться неприятностями, что и произошло в истории молодой девушки из США. Дело в том, что она оказалась большой любительницей охоты, причем незаконной. Саму ее этот факт не очень смущал и, познакомившись в интернете с 24-летним Кэнноном Харрисоном, она решила похвастаться ему своей добычей.

На стандартный вопрос «как дела», девушка ответила, что очень счастлива, потому что несколько часов назад убила большого старого оленя. Она рассказала все в подробностях и даже прислала новому знакомому фото с убитым животным.

Вот только американка не подозревала, что Харрисон работает егерем в Департаменте охраны дикой природы штата Оклахома, где разрешенный сезон охоты уже завершился.

К тому же, по закону запрещено использовать яркий свет, чтобы ослеплять животных в темное время суток, а судя по фотографии, охотница это правило нарушила, да и вообще оказалась злостным браконьером.

После этого разговора Кэннон отправился искать новую знакомую в соцсетях, а уже на следующее утро в двери ее дома постучали полицейские. Теперь девушке и ее охотнику-компаньону (их имена полиция не раскрывает) грозит лишение свободы или денежный штраф в размере 2400 долларов. Девушка уже согласилась выплатить свою часть.