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15:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Италии устроили концерт на ледяных инструментах (видео)

Зрители слушают музыку при минусовой температуре.

На севере Италии в местечке Вермильо, на высоте 2600 метров, создали уникальный концертный зал изо льда и снега. По своей форме он напоминает иглу — традиционное жилище эскимосов.

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Внутри постоянно поддерживается минусовая температура, а все для того, чтобы ценители музыки могли насладиться необычным концертом, сыгранным на инструментах изо льда.

Вдохновителем и главным организатором проекта стал скульптор и музыкант Тим Линхарт. За три месяца он создал ледяные скрипки, гитары, барабаны, виолончели и ксилофон.

Всего в концерте принимают участие 16 уникальных инструментов, а музыканты признаются, что играть на них очень непривычно и сложно. Но оно явно того стоит. Оркестр уже отыграл 60 концертов, в программе которых есть как классические, так и современные произведения.

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