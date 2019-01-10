В Италии устроили концерт на ледяных инструментах (видео)

На севере Италии в местечке Вермильо, на высоте 2600 метров, создали уникальный концертный зал изо льда и снега. По своей форме он напоминает иглу — традиционное жилище эскимосов.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/5bc3eef4-52ed-4b9a-ba23-3685aa81f0f6" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1274412" target="_blank">Ледяной музыкой в снежном иглу удивляют туристов в Италии</a> Во время загрузки произошла ошибка.

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Внутри постоянно поддерживается минусовая температура, а все для того, чтобы ценители музыки могли насладиться необычным концертом, сыгранным на инструментах изо льда.

Вдохновителем и главным организатором проекта стал скульптор и музыкант Тим Линхарт. За три месяца он создал ледяные скрипки, гитары, барабаны, виолончели и ксилофон.

Всего в концерте принимают участие 16 уникальных инструментов, а музыканты признаются, что играть на них очень непривычно и сложно. Но оно явно того стоит. Оркестр уже отыграл 60 концертов, в программе которых есть как классические, так и современные произведения.