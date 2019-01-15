Пользователей Сети рассмешила реакция девочки на встречу с младшим братом

Пользователь YouTube из Северной Каролины Джордан Джеремиас опубликовал в Сети забавный ролик, на котором его трехлетняя дочь Элла впервые встречается с новорожденным братом Колмэном.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2uiQqU__RX4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео, которое по идее должно быть трогательным, получилось очень смешным, а все потому, что Элла явно была не рада новому члену семьи.

Пока родители пытались познакомить ее с младенцем и уговаривали девочку поцеловать его, Элла сидела с суровым лицом и, кажется, не понимала, кто этот маленький человек и что он вообще тут делает.

Но родители не расстроились, а посмеялись над ситуацией — как и пользователи Сети, с которыми супруги поделились забавным видео.