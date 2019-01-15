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12:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователей Сети рассмешила реакция девочки на встречу с младшим братом

Новому члену семьи она оказалась не рада.

Пользователь YouTube из Северной Каролины Джордан Джеремиас опубликовал в Сети забавный ролик, на котором его трехлетняя дочь Элла впервые встречается с новорожденным братом Колмэном.

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Видео, которое по идее должно быть трогательным, получилось очень смешным, а все потому, что Элла явно была не рада новому члену семьи.

Пока родители пытались познакомить ее с младенцем и уговаривали девочку поцеловать его, Элла сидела с суровым лицом и, кажется, не понимала, кто этот маленький человек и что он вообще тут делает.

Но родители не расстроились, а посмеялись над ситуацией — как и пользователи Сети, с которыми супруги поделились забавным видео.

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