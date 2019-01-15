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18:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

Посреди африканской пустыни появилась музыкальная инсталляция

Там играет всего одна песня, зато на «вечном повторе».

27-летний художник Макс Зидентопф установил необычную инсталляцию в самой древней пустыне в мире Намиб на юго-западе Африки. Посреди песчаных дюн он поставил несколько динамиков, работающих на солнечных батареях, и подключил к ним MP3-плеер с одной-единственной песней «Africa» группы Toto.

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Зидентопф, который родился и вырос в Намибии, признался, что считает данный трек одной из величайших песен, а идея установить колонки в пустыне пришла к нему после того, как «Africa» снова приобрела популярность в интернете.

По задумке автора, солнечные батареи и прочные материалы должны обеспечить инсталляции и музыкальной композиции бессмертие. Тем, кто решит найти динамики будет нелегко. «Намиб по размеру такая же, как Нидерланды и Швейцария вместе взятые, так что поиск может занять много времени», — отметил Зидентопф.

Напомним, что песня «Africa» была записана еще в 1982 году, но до сих пор используется в поп-культуре и мемах.

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