Посреди африканской пустыни появилась музыкальная инсталляция
Там играет всего одна песня, зато на «вечном повторе».
Там играет всего одна песня, зато на «вечном повторе».
27-летний художник Макс Зидентопф установил необычную инсталляцию в самой древней пустыне в мире Намиб на
Зидентопф, который родился и вырос в Намибии, признался, что считает данный трек одной из величайших песен, а идея установить колонки в пустыне пришла к нему после того, как «Africa» снова приобрела популярность в интернете.
По задумке автора, солнечные батареи и прочные материалы должны обеспечить инсталляции и музыкальной композиции бессмертие. Тем, кто решит найти динамики будет нелегко. «Намиб по размеру такая же, как Нидерланды и Швейцария вместе взятые, так что поиск может занять много времени», — отметил Зидентопф.
Напомним, что песня «Africa» была записана еще в 1982 году, но до сих пор используется в
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