Посреди африканской пустыни появилась музыкальная инсталляция

27-летний художник Макс Зидентопф установил необычную инсталляцию в самой древней пустыне в мире Намиб на юго-западе Африки. Посреди песчаных дюн он поставил несколько динамиков, работающих на солнечных батареях, и подключил к ним MP3-плеер с одной-единственной песней «Africa» группы Toto.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/310406162?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://vimeo.com/310406162">TOTO FOREVER 2</a> from <a href="https://vimeo.com/maxsiedentopf">Max Siedentopf</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Queen нашла в России вторую молодость

Зидентопф, который родился и вырос в Намибии, признался, что считает данный трек одной из величайших песен, а идея установить колонки в пустыне пришла к нему после того, как «Africa» снова приобрела популярность в интернете.

По задумке автора, солнечные батареи и прочные материалы должны обеспечить инсталляции и музыкальной композиции бессмертие. Тем, кто решит найти динамики будет нелегко. «Намиб по размеру такая же, как Нидерланды и Швейцария вместе взятые, так что поиск может занять много времени», — отметил Зидентопф.

Напомним, что песня «Africa» была записана еще в 1982 году, но до сих пор используется в поп-культуре и мемах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FTQbiNvZqaY?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.