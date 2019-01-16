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13:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Скульптура дьявола, делающего селфи, вызвала протесты в Испании

Местные жители оказались против.

В испанском городе Сеговия начались протесты из-за дьявола. Скульптор Хосе Антонио Абелла создал фигуру улыбающегося черта, который делает селфи на фоне знаменитого римского акведука.

По местной легенде, именно этот акведук за одну ночь должен был построить дьявол в обмен на душу молодой девушки. Но красавица раскаялась в своей сделке с нечистыми силами и попросила помощи у Бога. В итоге дьявол был обманут и не успел закончить строительство до восхода солнца. В гневе он попытался разрушить акведук и оставил отпечатки своих рогов на некоторых камнях.

Эту легенду туристам в Сеговии рассказывают экскурсоводы, а потому вполне логично, что скульптура черта на фоне акведука показалась скульптору и местным властям хорошей идеей.

Но вот жители оказались против. Более 5400 человек — около 10% населения города — подписали петицию, призывающую отменить установку фигуры.

Некоторые даже вышли с протестом к зданию местной администрации. Они посчитали, что улыбающийся дьявол с телефоном выглядит слишком милым и забавным, хотя должен отталкивать людей и внушать отвращение. А потому скульптура оскорбляет католическую веру.

Из-за активных протестов суд приостановил дальнейшие работы по установке фигуры, до «выяснения всех обстоятельств».

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