В Британии открылся первый в мире гостиничный номер для веганов

В социальных сетях январь 2019 года проходит под хэштегом #veganuary («веганский январь»), а потому неудивительно, что именно сейчас лондонский отель Hilton Bankside решил открыть новый номер, предназначенный специально для веганов.
Номер-люкс под названием «Vegan suite» абсолютно уникален. Все, что можно в нем найти (начиная от строительных материалов, заканчивая мебелью, декором и содержимым мини-бара) — выполнено из экологичных или переработанных материалов, которые не влияют на природу.
Для того, чтобы создать первый в мире веганский отель, руководство Hilton Bankside проводило консультации с Веганским сообществом Великобритании. А потому здесь продуманы даже мельчайшие детали.
Например, мебель выполнена из переработанного бамбука и ананасовых листьев, а подушки набиты гречишной шелухой, пеной из тертого бамбука и переработанного полиэстера. Ковры и элементы декора сделаны из натурального эко-хлопка. И даже карточка-ключ выполнена не из пластика, а из прессованных листьев ананаса.
Вся косметика в ванной, а также чистящие средства, которыми пользуются уборщицы, не были протестированы на животных.
В мини-баре гости уникального номера могут найти специальные напитки и батончики. А в ресторане при отеле есть специальное веганское меню.
По словам директора отеля, веганство — уже не просто еда, а целый стиль жизни. А потому руководство уверено, что новый номер будет востребован.