Фотограф показал красоту движения самолетов в ночном небе
Такими авиаперелеты еще никто не видел.
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Такими авиаперелеты еще никто не видел.
Американский фотограф Пит Мауни с детства любил наблюдать за самолетами, но о своем восхищении этим движением он вспомнил лишь много лет спустя, когда начал снимать светлячков на заднем дворе своего дома.
Тогда Мауни решил попробовать снять самолеты, которые пролетали над Манхэттеном в ночное время. Благодаря длительной экспозиции и постредактированию, у него получились завораживающие фото, на которых яркими линиями были нарисованы траектории движения самолетов.
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