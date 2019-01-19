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12:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф показал красоту движения самолетов в ночном небе

Такими авиаперелеты еще никто не видел.

Американский фотограф Пит Мауни с детства любил наблюдать за самолетами, но о своем восхищении этим движением он вспомнил лишь много лет спустя, когда начал снимать светлячков на заднем дворе своего дома.

Тогда Мауни решил попробовать снять самолеты, которые пролетали над Манхэттеном в ночное время. Благодаря длительной экспозиции и постредактированию, у него получились завораживающие фото, на которых яркими линиями были нарисованы траектории движения самолетов.

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