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14:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Дожить до весны: где можно недорого отдохнуть в феврале

Картографический сервис MAPS.ME составил список стран, где в разгар зимы ярко светит солнце, открыт купальный сезон и куда россияне могут запросто попасть без заранее оформленных виз

Источник: CC0/PublicDomainPictures
Многие из нас искренне радуются зиме: первый снег, предновогодняя радостная суматоха, всенародный праздник и продолжительные выходные. Ближе к концу января жителей средней полосы (и выше) понемногу начинает охватывать тоска по теплу, солнцу и одежде, не сковывающей движения. Впереди еще как минимум два месяца при отрицательных температурах и сплошной облачности. Где пополнить запасы витамина Д так, чтобы хватило до мая? Конечно, в тропиках!
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Мы сделали для вас подборку стран, которые как нельзя лучше подходят для отпуска в феврале, взяв за основу номинальный визовый режим или его отсутствие, а также относительно невысокий ценник. Поэтому такие направления, как Южная Америка и Карибы (где сейчас самый разгар высокого сезона), а также дорогие курорты Азии (вроде Бали, Хайнань и ОАЭ) в него не попали.

1. Таиланд

Разумеется, на первом месте будет именно это направление, как самый беспроигрышный и очевидный выбор для тех, кто хочет из зимы попасть сразу в безусловное лето. Сезон дождей в стране уже закончился, погода стоит отличная, воды Индийского океана как никогда ласковы и гостеприимны, безопасность на довольно приличном уровне. Из минусов можно назвать только долгий перелет (7−10 часов, в зависимости от региона вылета).

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Остров Пхи-Пхи

Многие российские туристы выбирают материковую Паттайю — пляжей нет, но зато экзотических развлечений хоть отбавляй. Любителям более спокойного отдыха и тем, кто не мыслит отпуск без океанских волн, больше подойдет Пхукет. Помимо отличного загара, гостям на острове гарантирована профилактика от авитаминоза в виде большого количества дешевых фруктов и фрешей, а также барбекю из свежих морских гадов буквально в каждой кафешке. После заката местные пляжи превращаются в дискотеки под звездным небом.

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5 обязательных локаций на Пхукете:

● Остров Пхи-Пхи (место съемок фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо);.

● Административный центр — одноимённый город Пхукет, славный архитектурой в колониальном и китайском стиле;.

● Пляж Патонг — центр ночной жизни;.

● Большой Будда Чалонга и храм Ват Чалонг — духовный центр острова Пхукет (интерес представляет также разбитая неподалеку ярмарка стритфуда и сувениров);.

Шоу-рум FantaSea на пляже Камала.

Виза: не нужна, достаточно загранпаспорта с двумя чистыми страницами (максимальный срок без визы — 1 месяц).

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2. Израиль

Эта страна в сердце Ближнего Востока — не самое дешевое направление из возможных, но зато самое близкое: перелет займет всего 4 часа. Для классического пляжного отдыха в Эйлате все еще холодно, но не будем забывать о Мертвом море, которое, простите за штамп, действительно уникально.

Во-первых, температура его вод никогда не опускается ниже 18 градусов. Во-вторых, в нем невозможно утонуть. В-третьих, оно в буквальном смысле лечит.

Отдых на берегах этого удивительного водоема — отличный шанс поправить здоровье, вознаградив себя за офисный стресс и напряженный рабочий график в 2018 году.

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5 обязательных локаций в Израиле:

● Крепость Масада на Мертвом море (дворец царя Ирода, стоянки римских войск);.

● Старый город в Иерусалиме, где сосредоточены все самые знаковые исторические, культурные, религиозные достопримечательности (Стена Плача и Храм Гроба Господня, Золотые ворота и мечеть Аль-Акса и т. д.);.

● Старая Яффа;.

● Рынок Кармель в Тель-Авиве;.

● Сафари в Рамат-Гане.

Виза: не нужна, но при себе нужно иметь обратный билет, медицинский полис, а также бронь отеля или ваучер.

3. Вьетнам

Страна подойдет тем, кто уже успел пару раз отдохнуть в Таиланде и знает, чего ждать от Юго-Восточной Азии.

Вьетнам принято считать чуть более дешевым направлением, но зато и более «диким», где все еще осталась пара-тройка практически нетронутых цивилизацией мест.

Сезон дождей в этой стране заканчивается в декабре, а уже в январе устанавливается сухая и теплая погода.

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Во Вьетнаме быть туристом довольно безопасно, если не считать мелких краж и срывания сумок. Диких зверей — как и вирусов — можно не бояться, если не углубляться самостоятельно в джунгли. Пляжный отдых по большей части сконцентрирован на курортах Муйне, где очень развит серфинг и открыто множество школ, а также в местечке Нячанг и острове Фукуок.

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Остров Фукуок

5 обязательных локаций во Вьетнаме:

● Партизанские туннели Ку-Чи;
● Национальный парк бухты Халонг;
Гостиница-дерево в горном Далате;
● Ханой с его множеством буддийских достопримечательностей, а также наследием коммунизма;
● Город Хюэ — вотчина последних императоров.

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Виза: на срок до 15 дней — не нужна, но если отпуск дольше, то можно ее оформить на границе. Перед поездкой необходимо заполнить онлайн визовую анкету и распечатать подтверждающее письмо Иммиграционного департамента Вьетнама, а также прихватить 2 фотографии размером 4×6 — все это нужно будет предъявить пограничникам.

4. Кения

Неужели Азия — это единственная часть света, которая светит (намеренная тавтология!) любителям пляжного отдыха в феврале? Отвечаем: нет. Есть еще Африка.

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И речь, конечно, не о севере континента, где в феврале дуют пронизывающие ветра, а о юго-востоке. Кения — вот где в разгар календарной зимы истощенные морозом жители севера найдут самую настоящую тропическую жару. Отдых в этой стране будет не таким дешевым, как в Египте (но что вообще может сравниться с Египтом по дешевизне, кроме Туниса и Турции?). Подсказка: существенно сэкономить на перелете помогут акции и распродажи от различных арабских авиакомпаний.

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Ватаму

5 обязательных локаций в Кении:

● Остров Момбаса с белоснежными пляжами и самобытной архитектурой Старого города;.

● Морской заповедник Ватаму с уникальной флорой и фауной — лучшее место для дайвинга и сноркелинга;.

● Национальный парк Амбосели, где можно увидеть знаменитую африканскую пятерку: льва, слона, леопарда, носорога и буйвола;.

● Деревни аборигенов в Масаи-Мара;.

● Столица государства — Найроби с с ее шумной ночной жизнью, ресторанами и клубами, а также богатым наследием колониальной эпохи и мусульманского зодчества.

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Виза: оформляется по прилету в аэропорту и стоит $50, при себе нужно иметь еще $500, чтобы доказать пограничникам свою финансовую состоятельность.

5. Камбоджа

Эта экзотическая страна распахнула свои двери для массового потока туристов еще позже, чем соседи — Таиланд и Вьетнам, а потому для уединенного отдыха подходит чуть больше. В целом для Камбоджи характерны все те же преимущества, которыми обладают страны региона: дешевизна отелей, свежие овощи и фрукты, отличные морепродукты и довольно мощная историческая экскурсионка, не говоря уже о шоу с участием змей-крокодилов и прочая азиатская экзотика. Нравы в этой стране не столь распущенные, нежели в том же Таиланде, и любителям шокирующих зрелищ рассчитывать тут, собственно, не на что, что для людей семейных является явным плюсом.

Лучший пляжный отдых сконцентрирован на острове Сиануквиль, откуда отдыхающие могут предпринимать экскурсионные вылазки на континент.

Из минусов можно назвать распространенность краж (Камбоджа — очень бедная страна, и об этом нельзя забывать). Все ценное лучше оставить дома, либо прятать в сейфе, если таковые имеются в выбранном отеле. Другая неприятность — досадное соседство пляжных блох. Подходящий репеллент можно приобрести в любой местной лавке.

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Храмовый комплекс Ангкор

5 обязательных локаций в Камбодже:

● Храмовый комплекс Ангкор;.

● Столица Камбоджи Пномпень: Королевский дворец, пагода Изумрудного Будды, холм Ват-Пном и множество других потрясающих по своей красоте мест;.

● Нацмузей в Сиемреапе — вся история Камбоджи в одном месте;.

● Национальный парк Бокор: леопарды, слоны, азиатские черные медведи и другие еще более экзотические животные;.

● Нацпарк Реам — всего 15 км от курортного Сиануквиля, и вы в самом сердце реликтовых лесов.

Виза: оформляется по прилету, нужно предъявить загранпаспорт, действительный как минимум еще на 6 месяцев, а также фотографию.

6. Индия

Говоря о недорогом пляжном отдыхе в Индии, имеем в виду, конечно, штат Северный Гоа. Сюда съезжаются туристы со всего мира отнюдь не только ради загара и теплых вод Аравийского моря. Прежде всего Гоа славится своей неповторимой «тусовочной» атмосферой.

Это мекка для поклонников йоги, этно-рока, адептов индийских духовных практик и тех, кому близок стиль жизни хиппи.

Субкультурный расцвет штата пришелся на начало 2000-х, сейчас это место нельзя назвать модным, и здесь не встретить знаменитых музыкантов и европейскую богему, как раньше. Но дух легкости, свободы и раскрепощенности остался прежним.

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В Северном Гоа находится несколько курортных городков — каждый со своим лицом. Любителям дискотек и шумных рынков стоит ехать в Арджуну, семьям с детьми — в более тихий и чистый Кандолим. В любом случае, гостеприимный прибрежный штат дарит не только пляжный отдых и увлекательный шоппинг, но и экскурсионную программу по индуистским храмам и природным заповедникам.

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Водопад Дудхсагар

5 обязательных локаций в Северном Гоа:

● Пляж Анджуна — лучшие ночные клубы штата, а также гигантский блошиный рынок, где можно купить умопомрачительные наряды в этническом стиле, красивые серебряные украшения с полудрагоценными камнями, масла и различные аксессуары для дома;.

● Водопад Дудхсагар — второй по величине в Индии (более 300 м). Вода в нем имеет белый оттенок, а потому местные жители зовут его «молочный океан»;.

● Остров Гранд — превосходное место для дайвинга всего в 20 минутах езды на моторной лодке от пристани Кандолим;.

● Старый Гоа с его великолепной архитектурой в стиле позднего европейского средневековья;.

● Древний город Виджаянагара в соседнем штате Карнатака- памятник архитектуры ЮНЕСКО, где и по сей день действует построенный более тысячи лет назад индуистский храм Вирупакши.

Виза: в составе тургруппы — не нужна, однако взимается сбор 40 долларов; в залоге у иммиграционной службы остается загранпаспорт туриста. Самостоятельные туристы должны заранее оформить визу онлайн в одном из индийских визовых центров в России.

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