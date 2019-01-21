Дожить до весны: где можно недорого отдохнуть в феврале
Картографический сервис MAPS.ME составил список стран, где в разгар зимы ярко светит солнце, открыт купальный сезон и куда россияне могут запросто попасть без заранее оформленных виз
Картографический сервис MAPS.ME составил список стран, где в разгар зимы ярко светит солнце, открыт купальный сезон и куда россияне могут запросто попасть без заранее оформленных виз
Мы сделали для вас подборку стран, которые как нельзя лучше подходят для отпуска в феврале, взяв за основу номинальный визовый режим или его отсутствие, а также относительно невысокий ценник. Поэтому такие направления, как Южная Америка и Карибы (где сейчас самый разгар высокого сезона), а также дорогие курорты Азии (вроде Бали, Хайнань и ОАЭ) в него не попали.
Разумеется, на первом месте будет именно это направление, как самый беспроигрышный и очевидный выбор для тех, кто хочет из зимы попасть сразу в безусловное лето. Сезон дождей в стране уже закончился, погода стоит отличная, воды Индийского океана как никогда ласковы и гостеприимны, безопасность на довольно приличном уровне. Из минусов можно назвать только долгий перелет (7−10 часов, в зависимости от региона вылета).
Многие российские туристы выбирают материковую Паттайю — пляжей нет, но зато экзотических развлечений хоть отбавляй. Любителям более спокойного отдыха и тем, кто не мыслит отпуск без океанских волн, больше подойдет Пхукет. Помимо отличного загара, гостям на острове гарантирована профилактика от авитаминоза в виде большого количества дешевых фруктов и фрешей, а также барбекю из свежих морских гадов буквально в каждой кафешке. После заката местные пляжи превращаются в дискотеки под звездным небом.
5 обязательных локаций на Пхукете:
● Остров
● Административный центр — одноимённый город Пхукет, славный архитектурой в колониальном и китайском стиле;.
● Пляж Патонг — центр ночной жизни;.
● Большой Будда Чалонга и храм Ват Чалонг — духовный центр острова Пхукет (интерес представляет также разбитая неподалеку ярмарка стритфуда и сувениров);.
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Виза: не нужна, достаточно загранпаспорта с двумя чистыми страницами (максимальный срок без визы — 1 месяц).
Эта страна в сердце Ближнего Востока — не самое дешевое направление из возможных, но зато самое близкое: перелет займет всего 4 часа. Для классического пляжного отдыха в Эйлате все еще холодно, но не будем забывать о Мертвом море, которое, простите за штамп, действительно уникально.
Отдых на берегах этого удивительного водоема — отличный шанс поправить здоровье, вознаградив себя за офисный стресс и напряженный рабочий график в 2018 году.
5 обязательных локаций в Израиле:
● Крепость Масада на Мертвом море (дворец царя Ирода, стоянки римских войск);.
● Старый город в Иерусалиме, где сосредоточены все самые знаковые исторические, культурные, религиозные достопримечательности (Стена Плача и Храм Гроба Господня, Золотые ворота и мечеть
● Старая Яффа;.
● Рынок Кармель в Тель-Авиве;.
● Сафари в
Виза: не нужна, но при себе нужно иметь обратный билет, медицинский полис, а также бронь отеля или ваучер.
Страна подойдет тем, кто уже успел пару раз отдохнуть в Таиланде и знает, чего ждать от
Сезон дождей в этой стране заканчивается в декабре, а уже в январе устанавливается сухая и теплая погода.
Во Вьетнаме быть туристом довольно безопасно, если не считать мелких краж и срывания сумок. Диких зверей — как и вирусов — можно не бояться, если не углубляться самостоятельно в джунгли. Пляжный отдых по большей части сконцентрирован на курортах Муйне, где очень развит серфинг и открыто множество школ, а также в местечке Нячанг и острове Фукуок.
5 обязательных локаций во Вьетнаме:
● Партизанские туннели Ку-Чи;
● Национальный парк бухты Халонг;
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● Ханой с его множеством буддийских достопримечательностей, а также наследием коммунизма;
● Город Хюэ — вотчина последних императоров.
Виза: на срок до 15 дней — не нужна, но если отпуск дольше, то можно ее оформить на границе. Перед поездкой необходимо заполнить онлайн визовую анкету и распечатать подтверждающее письмо Иммиграционного департамента Вьетнама, а также прихватить 2 фотографии размером 4×6 — все это нужно будет предъявить пограничникам.
Неужели Азия — это единственная часть света, которая светит (намеренная тавтология!) любителям пляжного отдыха в феврале? Отвечаем: нет. Есть еще Африка.
И речь, конечно, не о севере континента, где в феврале дуют пронизывающие ветра, а о
5 обязательных локаций в Кении:
● Остров Момбаса с белоснежными пляжами и самобытной архитектурой Старого города;.
● Морской заповедник Ватаму с уникальной флорой и фауной — лучшее место для дайвинга и сноркелинга;.
● Национальный парк Амбосели, где можно увидеть знаменитую африканскую пятерку: льва, слона, леопарда, носорога и буйвола;.
● Деревни аборигенов в Масаи-Мара;.
● Столица государства — Найроби с с ее шумной ночной жизнью, ресторанами и клубами, а также богатым наследием колониальной эпохи и мусульманского зодчества.
Виза: оформляется по прилету в аэропорту и стоит $50, при себе нужно иметь еще $500, чтобы доказать пограничникам свою финансовую состоятельность.
Эта экзотическая страна распахнула свои двери для массового потока туристов еще позже, чем соседи — Таиланд и Вьетнам, а потому для уединенного отдыха подходит чуть больше. В целом для Камбоджи характерны все те же преимущества, которыми обладают страны региона: дешевизна отелей, свежие овощи и фрукты, отличные морепродукты и довольно мощная историческая экскурсионка, не говоря уже о шоу с участием
Из минусов можно назвать распространенность краж (Камбоджа — очень бедная страна, и об этом нельзя забывать). Все ценное лучше оставить дома, либо прятать в сейфе, если таковые имеются в выбранном отеле. Другая неприятность — досадное соседство пляжных блох. Подходящий репеллент можно приобрести в любой местной лавке.
5 обязательных локаций в Камбодже:
● Храмовый комплекс Ангкор;.
● Столица Камбоджи Пномпень: Королевский дворец, пагода Изумрудного Будды, холм
● Нацмузей в Сиемреапе — вся история Камбоджи в одном месте;.
● Национальный парк Бокор: леопарды, слоны, азиатские черные медведи и другие еще более экзотические животные;.
● Нацпарк Реам — всего 15 км от курортного Сиануквиля, и вы в самом сердце реликтовых лесов.
Виза: оформляется по прилету, нужно предъявить загранпаспорт, действительный как минимум еще на 6 месяцев, а также фотографию.
Говоря о недорогом пляжном отдыхе в Индии, имеем в виду, конечно, штат Северный Гоа. Сюда съезжаются туристы со всего мира отнюдь не только ради загара и теплых вод Аравийского моря. Прежде всего Гоа славится своей неповторимой «тусовочной» атмосферой.
Субкультурный расцвет штата пришелся на начало 2000-х, сейчас это место нельзя назвать модным, и здесь не встретить знаменитых музыкантов и европейскую богему, как раньше. Но дух легкости, свободы и раскрепощенности остался прежним.
В Северном Гоа находится несколько курортных городков — каждый со своим лицом. Любителям дискотек и шумных рынков стоит ехать в Арджуну, семьям с детьми — в более тихий и чистый Кандолим. В любом случае, гостеприимный прибрежный штат дарит не только пляжный отдых и увлекательный шоппинг, но и экскурсионную программу по индуистским храмам и природным заповедникам.
5 обязательных локаций в Северном Гоа:
● Пляж Анджуна — лучшие ночные клубы штата, а также гигантский блошиный рынок, где можно купить умопомрачительные наряды в этническом стиле, красивые серебряные украшения с полудрагоценными камнями, масла и различные аксессуары для дома;.
● Водопад Дудхсагар — второй по величине в Индии (более 300 м). Вода в нем имеет белый оттенок, а потому местные жители зовут его «молочный океан»;.
● Остров Гранд — превосходное место для дайвинга всего в 20 минутах езды на моторной лодке от пристани Кандолим;.
● Старый Гоа с его великолепной архитектурой в стиле позднего европейского средневековья;.
● Древний город Виджаянагара в соседнем штате Карнатака- памятник архитектуры ЮНЕСКО, где и по сей день действует построенный более тысячи лет назад индуистский храм Вирупакши.
Виза: в составе тургруппы — не нужна, однако взимается сбор 40 долларов; в залоге у иммиграционной службы остается загранпаспорт туриста. Самостоятельные туристы должны заранее оформить визу онлайн в одном из индийских визовых центров в России.