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14:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Директор школы борется с детским ожирением с помощью массовых танцев

Он же является и главным хореографом.

Руководитель начальной школы Xi Guan в провинции Шаньси в Китае по имени Чжан Пэнфэй стал настоящей звездой соцсетей. Дело в том, что на переменах он вместе со своими учениками танцует.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такая идея досуга пришла в голову директору неслучайно. Он был обеспокоен тем, что дети ведут сидячий образ жизни, мало двигаются и, как следствие, находятся под угрозой детского ожирения.

Заняться здоровьем детей Пэнфэй решил самостоятельно и устроил им развлечение в промежутках между занятиями. Выучив активный танец, он принялся танцевать вместе с учениками. Получилось и весело, и полезно.

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