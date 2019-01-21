Директор школы борется с детским ожирением с помощью массовых танцев
Он же является и главным хореографом.
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Он же является и главным хореографом.
Руководитель начальной школы Xi Guan в провинции Шаньси в Китае по имени Чжан Пэнфэй стал настоящей звездой соцсетей. Дело в том, что на переменах он вместе со своими учениками танцует.
Такая идея досуга пришла в голову директору неслучайно. Он был обеспокоен тем, что дети ведут сидячий образ жизни, мало двигаются и, как следствие, находятся под угрозой детского ожирения.
Заняться здоровьем детей Пэнфэй решил самостоятельно и устроил им развлечение в промежутках между занятиями. Выучив активный танец, он принялся танцевать вместе с учениками. Получилось и весело, и полезно.
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