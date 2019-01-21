Директор школы борется с детским ожирением с помощью массовых танцев

Руководитель начальной школы Xi Guan в провинции Шаньси в Китае по имени Чжан Пэнфэй стал настоящей звездой соцсетей. Дело в том, что на переменах он вместе со своими учениками танцует.

Такая идея досуга пришла в голову директору неслучайно. Он был обеспокоен тем, что дети ведут сидячий образ жизни, мало двигаются и, как следствие, находятся под угрозой детского ожирения.

Заняться здоровьем детей Пэнфэй решил самостоятельно и устроил им развлечение в промежутках между занятиями. Выучив активный танец, он принялся танцевать вместе с учениками. Получилось и весело, и полезно.