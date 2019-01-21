Простой крестик поссорил пользователей Сети

Пользователь Twitter под ником Sixers smasey открыла ящик Пандоры, когда запостила картинку с девятью разными вариантами того, как можно начертить обычный крестик. Девушка уточнила, что 7 и 8 способы обычно выбирают американцы, в то время, как 5 и 6 рисуют жители Великобритании. Про остальные страны она не уточнила, но это было и не нужно.