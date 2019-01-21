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16:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Простой крестик поссорил пользователей Сети

Оказалось, есть множество способов его нарисовать.

Пользователь Twitter под ником Sixers smasey открыла ящик Пандоры, когда запостила картинку с девятью разными вариантами того, как можно начертить обычный крестик. Девушка уточнила, что 7 и 8 способы обычно выбирают американцы, в то время, как 5 и 6 рисуют жители Великобритании. Про остальные страны она не уточнила, но это было и не нужно.

Мне интересно, а как вы рисуете Х? Цветные линии - это то, что вы рисуете первым.
По статистике американцы рисуют 7 и 8, в то время как в Великобритании - 5 и 6. Вероятно, так нас учили. Не уверена насчет других стран.

В комментариях пользователи начали делиться своими результатами и оказалось, что практически все способы одинаково распространены. В конце концов люди даже стали ругаться, доказывая преимущества конкретных вариантов. А как крестик рисуете вы?

Семь - это единственный возможный вариант.
Если я рисую вариант 2, должен ли я обратиться в больницу?
Я стопроцентная 6. Я вообще не понимаю, как можно нарисовать крестик как-то по-другому.
Вариант 5 - единственный верный.
Однозначно 8. Все остальные тут - ненормальные.

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