Международный батл: Канада и Норвегия выясняют, чей лось больше
Этот вопрос уже решается на государственном уровне.
Этот вопрос уже решается на государственном уровне.
Настоящая битва развернулась между Канадой и Норвегией за звание обладателя самой большой статуи лося в мире. Около 30 лет самая гигантская статуя этого животного по имени Мак была гордостью не только городка
Но в 2015 году все изменилось. Неподалеку от норвежского Осло появился зеркальный гигантский лось по имени Сторелген, который оказался на 30 сантиметров выше, чем его канадский брат.
Несколько лет канадцы молчали, но в январе 2019 года их терпение закончилось. Блогеры Джастин и Грег из
Норвежцы молчать не стали и записали ответное видео, в котором сообщили, что принимают вызов. Они уверены, что их стеклянный лось
И вот в дело вмешался мэр канадского
Прием заявок, как и благотворительные пожертвования на реконструкцию лося, на данный момент продолжаются.
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