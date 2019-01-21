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17:17 (мск), источник: Mail.ru Новости

Международный батл: Канада и Норвегия выясняют, чей лось больше

Этот вопрос уже решается на государственном уровне.

Настоящая битва развернулась между Канадой и Норвегией за звание обладателя самой большой статуи лося в мире. Около 30 лет самая гигантская статуя этого животного по имени Мак была гордостью не только городка Мус-Джо, но и всей Канады. Эффектный коричневый лось имеет высоту 9,8 метров.

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Но в 2015 году все изменилось. Неподалеку от норвежского Осло появился зеркальный гигантский лось по имени Сторелген, который оказался на 30 сантиметров выше, чем его канадский брат.

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Несколько лет канадцы молчали, но в январе 2019 года их терпение закончилось. Блогеры Джастин и Грег из Мус-Джо записали видеообращение к мэру города Фрэйзеру Толми с просьбой «срочно принять меры» и любой ценой увеличить лося Мака как минимум на 31 сантиметр, чтобы он снова стал самым большим в мире.

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Норвежцы молчать не стали и записали ответное видео, в котором сообщили, что принимают вызов. Они уверены, что их стеклянный лось все равно останется лучшим.

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И вот в дело вмешался мэр канадского Мус-Джо. Политик заявил, что намерен вернуть славу коричневому Маку и попросил помощи у горожан в поиске подходящего средства по увеличению статуи.

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Прием заявок, как и благотворительные пожертвования на реконструкцию лося, на данный момент продолжаются.

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