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19:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Неуверенная в себе художница вдохновила пользователей соцсетей на арт-флешмоб

Теперь она настоящая звезда Сети.

Пользователь Reddit под ником Gaddafo опубликовал фотографию своей мамы с картиной птицы, которую она нарисовала на втором занятии в арт-кружке. Он отметил, что мама очень не уверена в себе и своем таланте, а потому попросил пользователей поддержать ее. И их реакция была восхитительна.

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Уже через пару дней в комментариях появилось фото парня под ником k__z, который нарисовал маму пользователя Gaddafo с ее картиной в руках. Через некоторое время другая девушка нарисовала уже k__z, который держит портрет чужой мамы и понеслось. Так, картина в картине переросла в настоящий арт-флешмоб.

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