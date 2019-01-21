Неуверенная в себе художница вдохновила пользователей соцсетей на арт-флешмоб

Пользователь Reddit под ником Gaddafo опубликовал фотографию своей мамы с картиной птицы, которую она нарисовала на втором занятии в арт-кружке. Он отметил, что мама очень не уверена в себе и своем таланте, а потому попросил пользователей поддержать ее. И их реакция была восхитительна.