Неуверенная в себе художница вдохновила пользователей соцсетей на арт-флешмоб
Теперь она настоящая звезда Сети.
Теперь она настоящая звезда Сети.
Пользователь Reddit под ником Gaddafo опубликовал фотографию своей мамы с картиной птицы, которую она нарисовала на втором занятии в
Уже через пару дней в комментариях появилось фото парня под ником k__z, который нарисовал маму пользователя Gaddafo с ее картиной в руках. Через некоторое время другая девушка нарисовала уже k__z, который держит портрет чужой мамы и понеслось. Так, картина в картине переросла в настоящий
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