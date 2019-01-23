Художница рисует завораживающие галактические картины цветными карандашами
Восхитительные работы.
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Восхитительные работы.
Австралийская художница Джорджина Кройцер с помощью цветных карандашей и красок невероятных галактических оттенков может даже самые обычные вещи превратить в сказочные.
Последняя работа Джорджины — огромная Луна, переливающаяся
Но галактические цвета Джорджина использует не только для изображения космоса. В похожем стиле она рисовала мужскую обувь, морские ракушки и гоночные автомобили.
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