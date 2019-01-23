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17:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница рисует завораживающие галактические картины цветными карандашами

Восхитительные работы.

Австралийская художница Джорджина Кройцер с помощью цветных карандашей и красок невероятных галактических оттенков может даже самые обычные вещи превратить в сказочные.

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Последняя работа Джорджины — огромная Луна, переливающаяся сине-фиолетовыми оттенками, какие можно увидеть лишь на космических снимках. Свою картину художница рисовала в смешанной технике, используя акварельные краски и цветные карандаши для придания Луне большей детализации. И результат впечатляет.

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Но галактические цвета Джорджина использует не только для изображения космоса. В похожем стиле она рисовала мужскую обувь, морские ракушки и гоночные автомобили.

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