В России введут платную регистрацию всех устройств с SIM-картой

Источник: AP 2019

Платную регистрацию по IMEI введут с 1 февраля 2020 года — если закон утвердит Госдума. Гаджеты можно будет зарегистрировать самостоятельно через сайт госуслуг.

В перечень к регистрации входят, в том числе, например, датчики в счетчиках электроэнергии и воды и другие далекие от мобильных устройств приборы.

Сенаторы обещают, что стоимость регистрации не превысит 100 рублей.

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Нарушителей будут блокировать через IMEI, будет создана центральная база этих номеров. Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи. На регистрацию устройства, купленного за рубежом, дается несколько месяцев. Уже используемые устройства нужно будет зарегистрировать в течение ближайших нескольких лет.

Сенаторы планируют таким образом бороться с кражами, террористами и серыми устройствами, на которых бюджет страны теряет 16,6 млрд рублей. Операторы связи в целом поддержали новый закон, но просят вводить его поэтапно.

Mail.ru Hi-Tech спросил у российских операторов про позицию по данному проекту:

С точки зрения качества связи сама инициатива по регулированию IMEI полезна. Такой подход применятся регуляторами в других странах присутствия VEON. Но внедрение подобной инициативы должно проходить поэтапно, без стрессов для рынка. Пресс-служба «Билайн»

В «МегаФоне» нам уточнили, что главные цели этой инициативы — более точная идентификация абонентских устройств и возможность их блокировки для снижения уровня преступлений, ограничения хищений и контрабанды.

Концепция была разработана с учетом мировой практики, и ее реализация предусматривает наиболее благоприятный формат для пользователей. Дмитрий Лукьянчиков представитель «МегаФона»

Представитель оператора обратил также внимание на то, что техническая возможность проверки данных об IMEI на сети «МегаФона» есть уже сейчас, но донастройка сети все же потребуется. Необходимо провести тесты и пилотный проект с участием операторов связи и ЦНИИС.

Григорий Матюхин