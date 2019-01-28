В Швейцарии проходит фестиваль воздушных шаров (видео)
В этом году участвуют 70 команд.
В этом году участвуют 70 команд.
Самым ярким и красочным городом Швейцарии в эти дни по праву можно назвать Шато д’Э. Здесь стартовал 41-й фестиваль воздушных шаров, который продлится до 3 февраля. Ожидается, что его посетят от 20 до 40 тысяч зрителей.
В этом году поучаствовать в фестивале приехали 70 команд из 15 стран мира. По словам организаторов мероприятия, для участников они приготовили специальные соревнования, которые включают в себя перелеты на дальние расстояния на скорость и полеты с посадкой в специально отведенном месте.
Кстати, в этом году в Шато д’Э отмечают и 20-летний юбилей первого кругосветного путешествия на воздушном шаре.
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