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17:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Швейцарии проходит фестиваль воздушных шаров (видео)

В этом году участвуют 70 команд.

Самым ярким и красочным городом Швейцарии в эти дни по праву можно назвать Шато д’Э. Здесь стартовал 41-й фестиваль воздушных шаров, который продлится до 3 февраля. Ожидается, что его посетят от 20 до 40 тысяч зрителей.

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В этом году поучаствовать в фестивале приехали 70 команд из 15 стран мира. По словам организаторов мероприятия, для участников они приготовили специальные соревнования, которые включают в себя перелеты на дальние расстояния на скорость и полеты с посадкой в специально отведенном месте.

Кстати, в этом году в Шато д’Э отмечают и 20-летний юбилей первого кругосветного путешествия на воздушном шаре.

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