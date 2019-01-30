Пользователи Сети открыли новый способ надеть на ведро мусорный пакет

На Reddit стала популярной гифка, на которой маленький мальчик за считанные секунды надевает мусорный мешок на ведро. Вроде бы обычная ситуация, но пользователей поразил способ, которым пользуется малыш.

Как оказалось, многие понятия не имели, что можно надевать мешок «задом наперед». В комментариях пользователи назвали мальчика гением и отметили, что теперь тоже будут пользоваться этим приемом.