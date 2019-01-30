I have to admit, I've never been told to put in a garbage bag this way. pic.twitter.com/7zFnAG41qe— i Love Gifs (@AyLoveGifs) 29 января 2019 г.
Пользователи Сети открыли новый способ надеть на ведро мусорный пакет
Все гениальное просто.
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Все гениальное просто.
На Reddit стала популярной гифка, на которой маленький мальчик за считанные секунды надевает мусорный мешок на ведро. Вроде бы обычная ситуация, но пользователей поразил способ, которым пользуется малыш.
I have to admit, I've never been told to put in a garbage bag this way. pic.twitter.com/7zFnAG41qe— i Love Gifs (@AyLoveGifs) 29 января 2019 г.
Как оказалось, многие понятия не имели, что можно надевать мешок «задом наперед». В комментариях пользователи назвали мальчика гением и отметили, что теперь тоже будут пользоваться этим приемом.
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