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15:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети открыли новый способ надеть на ведро мусорный пакет

Все гениальное просто.

На Reddit стала популярной гифка, на которой маленький мальчик за считанные секунды надевает мусорный мешок на ведро. Вроде бы обычная ситуация, но пользователей поразил способ, которым пользуется малыш.

Должен признаться, мне никогда не говорили класть мусорный мешок таким образом.

Как оказалось, многие понятия не имели, что можно надевать мешок «задом наперед». В комментариях пользователи назвали мальчика гением и отметили, что теперь тоже будут пользоваться этим приемом.

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