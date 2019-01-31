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14:11 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователь Сети попросил совета, о котором он не просил

Советчиков нашлось предостаточно.

На простроах Интернета абсолютно все являются экспертами в различных областях. Зачастую все эти люди очень любят раздавать всем советы, о которых их никто не просил. Но не в этот раз.

На счастье интернет-«экспертов», в русскоязычном Twitter объявился молодой человек, который сам попросил непрошеных советов.

И советчиков нашлось очень много.

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