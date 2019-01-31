Дайте, пожалуйста совет, которого я не просил— анатолий ноготочки? (@A_Kapustin) January 30, 2019
Такое в интернете любят, я слышал
Пользователь Сети попросил совета, о котором он не просил
Советчиков нашлось предостаточно.
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Советчиков нашлось предостаточно.
На простроах Интернета абсолютно все являются экспертами в различных областях. Зачастую все эти люди очень любят раздавать всем советы, о которых их никто не просил. Но не в этот раз.
На счастье интернет-«экспертов», в русскоязычном Twitter объявился молодой человек, который сам попросил непрошеных советов.
Дайте, пожалуйста совет, которого я не просил— анатолий ноготочки? (@A_Kapustin) January 30, 2019
Такое в интернете любят, я слышал
И советчиков нашлось очень много.
заведи ребеночка, часики-то тикают!— Мурбанистика (@ktvsiy) January 30, 2019
шапку надень— володя (@volodya_gusakov) January 30, 2019
Стоит поторопиться с ипотекой. Сколько тебе, 25? Скоро ставки еще сильнее скакнут, надо брать пока есть ещё старые проценты, потом спасибо скажешь. И, это, молодым семьям сниженная ставка, так что задумайся (да как-то не по-людски нераписанными жить).— свет (@svetlozavr) January 30, 2019
Съешь ещё этих острых панированных крылышек да выпей колы— Ника (@nikki_tiki_tavi) January 30, 2019
Ну ты книги начни читать, тогда и советов просить не будешь— Роман Андер (@rmnstrh) January 30, 2019
Жениться вам надо— Тень той, которая не спит (@Insomni54630740) January 31, 2019
Найди нормальную работу!— Твой друг Витя (@TramwayOdnerka) January 30, 2019
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