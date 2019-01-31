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15:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американец очистил машину от снега своим ребенком (видео)

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В штате Огайо сейчас настоящая лютая зима: столбик термометра опустился ниже -30 градусов и все засыпало снегом. Но такая погода вовсе не помеха отличному настроению.

Один находчивый американец решил очистить машину от снега и заодно поиграть с сыном, а потому использовал малыша вместо скребка. Как оказалось, ролик снимала мама. В комментарии она рассказала, что ее муж с сыном отправились играть на улицу, а она попросила их почистить машину. Через некоторое время супруг вернулся домой и взял клейкую ленту, которой обернул запястья и лодыжки ребенка, чтобы снег не попал ему под одежду.

Затем он положил сына на крышу автомобиля и начал расчищать им снег. При этом малыш визжал от восторга.

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