Музыканты объединили 20 разных инструментов в одном
Целый оркестр.
Целый оркестр.
Украинская группа Brunettes Shoot Blondes представила клип на песню Houston. Для того, чтобы исполнить песню вживую, музыканты изобрели уникальный инструмент, который без электроники может выдавать различные звуки нажатием всего лишь одной клавиши.
Этот
Все это ребята соединили с клавишами рояля и в итоге получили абсолютно уникальный мультиинструмент.
Кстати, именно с этой композицией группа примет участие в Национальном отборе на «Евровидение-2019».
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