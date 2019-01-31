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17:13 (мск), источник: Mail.ru Новости

Музыканты объединили 20 разных инструментов в одном

Целый оркестр.

Украинская группа Brunettes Shoot Blondes представила клип на песню Houston. Для того, чтобы исполнить песню вживую, музыканты изобрели уникальный инструмент, который без электроники может выдавать различные звуки нажатием всего лишь одной клавиши.

Этот чудо-инструмент — старый рояль, внутрь которого музыканты уместили 20 других музыкальных инструментов, включая барабаны, бубен, тарелки, кастаньеты, виолончель, скрипку и многие другие.

Все это ребята соединили с клавишами рояля и в итоге получили абсолютно уникальный мультиинструмент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, именно с этой композицией группа примет участие в Национальном отборе на «Евровидение-2019».

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