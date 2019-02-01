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17:47 (мск), источник: Mail.ru Новости

Канадцы разгадывают тайну нарисованного на снегу медведя

Пользователи гадают, как автору удалось сделать ему пупок.

В Монреале на замерзшем льду Каналь де Лашин появился забавный нарисованный медведь, которого автор вытоптал на снегу ногами.

У мишки есть не только туловище, но и глаза, нос, рот и пупок. Вот именно эта часть тела вызвала в соцсети наибольшее количество вопросов. Пользователи уже несколько дней гадают, как художнику удалось сделать пупок, ведь никаких следов рядом (примерно два метра до края фигуры) не было обнаружено.

По одной из версий, пупок сделали с помощью снежков. Еще одной гипотезой является дрон, который бы мог сбросить в центр фигуры какой-то предмет.

Еще одно предположение заключается в том, что пупок появился раньше самого медведя, тело которого могли дорисовать позже. Но пока ни одна из версий так и не подтвердилась.

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