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12:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Самые красивые города Европы показали с высоты птичьего полета (фото)

Такими их еще никто не видел.

Любителей путешествий сложно удивить снимками Парижа, Рима или Венеции, но фотографу из Дубая Бахиру Мукарзелю это удается.

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Мукарзель — один из признанных мастеров фотосъемки при помощи дрона. Он путешествует по всему миру и показывает привычные места в необычном ракурсе. Работы Бахира побеждали в таких престижных конкурсах, как International Drone Photography Contest 2017 и Sienna International Photo Awards 2018.

Мукарзель родился в Ливане, но в юном возрасте переехал в ОАЭ. Здесь он получил образование и начал работать как коммерческий фотограф. Бахир является сертифицированным коммерческим пилотом дрона и амбассадором популярного фотобренда.

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Рим, Италия
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Флоренция, Италия
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Ватикан
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Бурано, Италия
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Венеция, Италия
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Париж, Франция
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Италия
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Флоренция, Италия

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