Самые красивые города Европы показали с высоты птичьего полета (фото)
Такими их еще никто не видел.
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Такими их еще никто не видел.
Любителей путешествий сложно удивить снимками Парижа, Рима или Венеции, но фотографу из Дубая Бахиру Мукарзелю это удается.
Мукарзель — один из признанных мастеров фотосъемки при помощи дрона. Он путешествует по всему миру и показывает привычные места в необычном ракурсе. Работы Бахира побеждали в таких престижных конкурсах, как International Drone Photography Contest 2017 и Sienna International Photo Awards 2018.
Мукарзель родился в Ливане, но в юном возрасте переехал в ОАЭ. Здесь он получил образование и начал работать как коммерческий фотограф. Бахир является сертифицированным коммерческим пилотом дрона и амбассадором популярного фотобренда.
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