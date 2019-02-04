Как выглядит паук, «наматывающий» свое тело на ветки
Гений маскировки.
Гений маскировки.
Паук Dolophones conifera — настоящий мастер играть в прятки.
На охоту этот красавец выходит ночью, а днем, чтобы обезопасить себя от хищников, выбирает ветку поудобнее и сливается с ней в буквальном смысле слова. Паук расстилает свое тело по поверхности дерева, и заметить его на фоне коры становится очень сложно.
По вечерам Dolophones conifera перестает прятаться и перебирается на паутину, а может и прогуляться по земле.
Ученые впервые увидели и описали этого паука в 1886 году. Он обитает в нескольких регионах на западе Австралии.
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