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16:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит паук, «наматывающий» свое тело на ветки

Гений маскировки.

Паук Dolophones conifera — настоящий мастер играть в прятки.

На охоту этот красавец выходит ночью, а днем, чтобы обезопасить себя от хищников, выбирает ветку поудобнее и сливается с ней в буквальном смысле слова. Паук расстилает свое тело по поверхности дерева, и заметить его на фоне коры становится очень сложно.

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По вечерам Dolophones conifera перестает прятаться и перебирается на паутину, а может и прогуляться по земле.

Ученые впервые увидели и описали этого паука в 1886 году. Он обитает в нескольких регионах на западе Австралии. По-английски Dolophones conifera называют Wrap-around spider, что можно перевести как «наматывающийся паук».

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