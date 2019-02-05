Художница создала шедевры на чайных пакетиках (фото)
Ее работы можно увидеть в престижных галереях.
Ее работы можно увидеть в престижных галереях.
Руби Сильвиус — известная
Свой проект «363 чайных дня» Сильвиус запустила в 2015 году. Это был своеобразный челлендж: каждый день Руби выпивала чашку чая, доставала чайный пакетик. Сушила его и рисовала на нем картину на тему впечатлений дня. Спустя год в одном из американских издательств вышел художественный альбом с ее «чайными» работами.
На этом художница из
Руби путешествует по всему миру, посещает художественные музеи и под впечатлением от увиденного продолжает рисовать на чайных пакетиках. Одни работы — это репродукции всемирно известных картин, другие — ее авторские работы.
В марте 2019 года миниатюры Сильвиус отправятся на выставку в Японию.
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