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12:13 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница создала шедевры на чайных пакетиках (фото)

Ее работы можно увидеть в престижных галереях.

Руби Сильвиус — известная художница-миниатюрист, которая рисует картины на использованных чайных пакетиках. Работы Руби выставляют в известных художественных галереях по всему миру.

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Свой проект «363 чайных дня» Сильвиус запустила в 2015 году. Это был своеобразный челлендж: каждый день Руби выпивала чашку чая, доставала чайный пакетик. Сушила его и рисовала на нем картину на тему впечатлений дня. Спустя год в одном из американских издательств вышел художественный альбом с ее «чайными» работами.

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На этом художница из Нью-Йорка не остановилась. Она создала циклы «26 чайных дней в Японии», «26 чайных дней во Франции», «9 чайных дней в Испании» и другие.

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Руби путешествует по всему миру, посещает художественные музеи и под впечатлением от увиденного продолжает рисовать на чайных пакетиках. Одни работы — это репродукции всемирно известных картин, другие — ее авторские работы.

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В марте 2019 года миниатюры Сильвиус отправятся на выставку в Японию.

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