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16:13 (мск), источник: Mail.ru Новости

Испанский художник создает удивительные световые инсталляции на деревьях

Выглядят они как портал в параллельный мир.

Испанский художник и фотограф Хавьер Риера придумал, как сделать завораживающие оптические иллюзии, используя только проектор, фантазию и окружающую природу.

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Деревья, горы и поля он превращает в разноцветные геометрические фигуры и узоры, создавая впечатление нереальности происходящего вокруг.

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По словам Риера, сначала он выбирает место, которое тщательно изучает. Вдохновляясь природой, он копит мысли, эмоции и ощущения и на их основе создает уникальные шаблоны для светового прожектора, которые затем транслирует на определенные участки деревьев или гор. В итоге получаются завораживающие световые инсталляции, которые как будто открывают дверь в параллельный мир.

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