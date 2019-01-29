Испанский художник создает удивительные световые инсталляции на деревьях
Выглядят они как портал в параллельный мир.
Выглядят они как портал в параллельный мир.
Испанский художник и фотограф Хавьер Риера придумал, как сделать завораживающие оптические иллюзии, используя только проектор, фантазию и окружающую природу.
Деревья, горы и поля он превращает в разноцветные геометрические фигуры и узоры, создавая впечатление нереальности происходящего вокруг.
По словам Риера, сначала он выбирает место, которое тщательно изучает. Вдохновляясь природой, он копит мысли, эмоции и ощущения и на их основе создает уникальные шаблоны для светового прожектора, которые затем транслирует на определенные участки деревьев или гор. В итоге получаются завораживающие световые инсталляции, которые как будто открывают дверь в параллельный мир.
Читайте также: