Испанский художник создает удивительные световые инсталляции на деревьях

По словам Риера, сначала он выбирает место, которое тщательно изучает. Вдохновляясь природой, он копит мысли, эмоции и ощущения и на их основе создает уникальные шаблоны для светового прожектора, которые затем транслирует на определенные участки деревьев или гор. В итоге получаются завораживающие световые инсталляции, которые как будто открывают дверь в параллельный мир.