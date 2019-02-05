Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошки обхитрили хозяина и «взломали» дверь (видео)
В США испытали российские «Торы»
Редкий выход: Евгений Цыганов появился на публике с детьми
Решила завязать: почему Бюндхен сбежала от ДиКаприо
Что могло стать причиной возгорания на Никитском бульваре
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Супруга Децла назвала причину смерти рэпера
Модный клан: чем занимается жена Арашукова
Названа самая полезная для здоровья рыба
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
СМИ: Экс-наставник сборной России должен возглавить «Фейенорд»
Эми Адамс, Леди Гага и Гленн Клоуз блистали на светском рауте
Как разные знаки зодиака справляются с трудностями
В России появится регион, где все дороги будут платными
Обновленная Mazda 6: первые впечатления от машины
«Мы вели холодную войну»: история невестки о жизни со свекровью
Самые безумные дома со всей России (фото)
Фоторепортажи
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
16:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница создает вязаные фигуры людей в натуральную величину

Издалека их трудно отличить от оригинала.

Лииса Хиетанен из финского городка Хямеенкиро с детства увлекалась вязанием, но шарфами и свитерами она решила не ограничиваться. Сейчас художница создает удивительные человеческие фигуры в полный рост, которые связаны с макушки до кончиков пальцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Модели Лиисы — ее соседи и знакомые, а потому она в деталях копирует не только их внешность, но и стиль одежды. Например, одна из последних работ Хиетанен — ее соседка, которая гуляет со своей собачкой. Художница в точности повторила даже свитер этой дамы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Для своих фигур Хиетанен сначала создает металлический каркас, затем обматывает его поролоном, а сверху натягивает вязаный чехол.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо людей, Лииса также вяжет всякие мелочи, которые окружают человека в повседневной жизни. Так, в ее коллекции есть сумка с бананами, вязаная батарея и ванная комната.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

«Друга России» Медведчука заподозрили в госизмене на Украине
Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи
Тюменский студент слепил снеговика высотой с двухэтажный дом
Литва блокировала инвестиции России из-за географической карты
Директора школы накажут за лекцию «авторитетов» для учеников
Опубликованы новые данные о животных Чернобыльской зоны
Тест: много ли вы помните из школьной программы?
Спорт
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости Российский спорт только приходит в себя после прогремевших на весь мир допинговых скандалов
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дети
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад» В сети восхитились смелостью известной журналистки
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь