Художница создает вязаные фигуры людей в натуральную величину
Издалека их трудно отличить от оригинала.
Издалека их трудно отличить от оригинала.
Лииса Хиетанен из финского городка Хямеенкиро с детства увлекалась вязанием, но шарфами и свитерами она решила не ограничиваться. Сейчас художница создает удивительные человеческие фигуры в полный рост, которые связаны с макушки до кончиков пальцев.
Модели Лиисы — ее соседи и знакомые, а потому она в деталях копирует не только их внешность, но и стиль одежды. Например, одна из последних работ Хиетанен — ее соседка, которая гуляет со своей собачкой. Художница в точности повторила даже свитер этой дамы.
Для своих фигур Хиетанен сначала создает металлический каркас, затем обматывает его поролоном, а сверху натягивает вязаный чехол.
Помимо людей, Лииса также вяжет всякие мелочи, которые окружают человека в повседневной жизни. Так, в ее коллекции есть сумка с бананами, вязаная батарея и ванная комната.
Читайте также: