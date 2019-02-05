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19:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

Кандидаты наук объясняют свои диссертации одним предложением

Многое так и не удалось объяснить.

Несколько лет назад на Reddit был популярен тред, в котором кандидаты наук объясняли суть своих научных диссертаций одним предложением. Главная их задача была в том, чтобы люди поняли суть. Но сделать это удалось не многим.

В феврале 2019 года петербургский поэт Андрей Кузнецов у себя в Twitter опубликовал самые интересные ответы кандидатов наук, переведенные на русский язык. Некоторые диссертации точно читать не стоит.

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