Музыка выражает эмоции или вызывает их? Прочтите 200 страниц, чтобы не понять.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Кандидаты наук объясняют свои диссертации одним предложением
Многое так и не удалось объяснить.
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Многое так и не удалось объяснить.
Несколько лет назад на Reddit был популярен тред, в котором кандидаты наук объясняли суть своих научных диссертаций одним предложением. Главная их задача была в том, чтобы люди поняли суть. Но сделать это удалось не многим.
В феврале 2019 года петербургский поэт Андрей Кузнецов у себя в Twitter опубликовал самые интересные ответы кандидатов наук, переведенные на русский язык. Некоторые диссертации точно читать не стоит.
Музыка выражает эмоции или вызывает их? Прочтите 200 страниц, чтобы не понять.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Если обезьяну подключить к аккумулятору, - обезьяна заметит.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Математика не реальна, потому что реальность не реальна - это математика.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Иногда рыбы плавают... А иногда нет!— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Грибы, грибы везде! Особенно внутри растений, и делают странные штуки! Мы понимаем, что происходит? Нет.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Конец.
Есть стереотип: чем больше ты сидишь в сети, тем больше ты напуган миром; Похоже, так и есть.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Когда правительство помогает бедным, деньги оседают у богатых. Почему? Потому что документы на помощь сложные, а бедняки плохо читают.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Я могу моделировать галактики на компе, но не могу объяснить, почему они ведут себя не как настоящие. Даже если их потрясти!— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Почему кофейное зерно такое и как его использовать, чтобы сделать анти-лазерные очки.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Наночастицы странные! А еще я случайно сделал бомбу и чуть не убился током.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
(Длинная история, в процессе которой чувак просто обязан был обрести сверхспосолбности а-ля Доктор Манхеттен).
В вулканах живут амебы, а вот снежного человека не поймал на пленку (я пытался).— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
Боль во всех формах - результат неудовлетворенных ожиданий.— Ладно, я Арчет (@sir_Archet) February 4, 2019
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