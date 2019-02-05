Okay, pick a (guest) bathroom vanity pic.twitter.com/2UYRaw5a62— lil bougie sandwich (@simonefiasco) 3 февраля 2019 г.
Девушка запустила тред про красивые интерьеры, но разочаровала подписчиков
Пользовательница Twitter под ником lil bougie sandwich решила помочь своим подписчикам определить, как бы выглядел «дом их мечты». Девушка рассказала, что писала названия комнат и разных частей дома в поисковике и выбирала первые четыре картинки, что выдавались в результате.
Из этих фото очень легко составить свое идеальное жилище: роскошные спальни, бассейны и ванные комнаты, но вот гостиная все испортила. На этот запрос поисковик выдал отвратительные картинки обшарпанных комнат, явно располагающихся
Но правила решили придерживаться почти все, а потому выбрали лучшее из худшего. Хотя и своего мнения по поводу «идеальной» гостиной пользователи Twitter не скрывали.
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