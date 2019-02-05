Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истории «особых» животных
В США испытали российские «Торы»
Мария Порошина показала фото с первой прогулки с сыном
55-летнего Джонни Деппа «состарили» для новой роли: первое фото
Что могло стать причиной возгорания на Никитском бульваре
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В каких шикарных домах живут Нагиев, Башаров и Гузеева
На Кавказе задумали отомстить обидчикам Арашуковых
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу
Дмитрий Логинов — самый молодый чемпион мира в истории сноуборда
Кейт Миддлтон появилась на публике в ярко-зеленом платье Eponine
Бузова показала, как радуется жизни, и разочаровала фанатов
Погибшие в “звездном доме” отравляли жизнь всем соседям: Рынска
Тарасова срочно госпитализирована - подробности
Женщина поскользнулась и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч
Самые безумные дома со всей России (фото)
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
19:41 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушка запустила тред про красивые интерьеры, но разочаровала подписчиков

Что-то пошло не так.

Пользовательница Twitter под ником lil bougie sandwich решила помочь своим подписчикам определить, как бы выглядел «дом их мечты». Девушка рассказала, что писала названия комнат и разных частей дома в поисковике и выбирала первые четыре картинки, что выдавались в результате.

Выбираем ванную.
Выбираем патио.

Из этих фото очень легко составить свое идеальное жилище: роскошные спальни, бассейны и ванные комнаты, но вот гостиная все испортила. На этот запрос поисковик выдал отвратительные картинки обшарпанных комнат, явно располагающихся где-то в трущобах.

Выбираем гостиную.

Но правила решили придерживаться почти все, а потому выбрали лучшее из худшего. Хотя и своего мнения по поводу «идеальной» гостиной пользователи Twitter не скрывали.

Я бы выбрал номер 4, если бы нужно было там остаться, и номер 1, если бы выбирал, какой дом нужно сжечь в первую очередь.
У номера два есть свой характер.
Они все правда ужасны.
Выбираю 4, потому что она не выглядит грязной, просто уродливой.
У меня такое чувство, что я был во всех этих комнатах.

Читайте также:

«Друга России» Медведчука заподозрили в госизмене на Украине
Блогер показал, что произойдет, если яйцо разбить на морозе
Медведев освободил от должности главу Ростуризма
Студентка нашла мужчину в шкафу: он там жил и носил ее вещи
Опубликованы новые данные о животных Чернобыльской зоны
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья
Тест: много ли вы помните из школьной программы?
Спорт
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу Связи с реальностью все меньше
Hi-Tech
Как выглядела бы Припять без аварии на ЧАЭС Как бы выглядел город сегодня, не случись той страшной аварии на четвертом энергоблоке?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Виторган назвал позорным участие в шоу «а-ля Малахов» Актер прокомментировал участие своей жены в недавнем выпуске шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дети
Алена Долецкая: «12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла ад» В сети восхитились смелостью известной журналистки
Леди
В моду вошли платья-пуховики и шубы с татуировками Скажем спасибо дизайнерам, ведь впереди еще целый месяц зимы (фото)
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь