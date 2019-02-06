Чайка каждый день прилетает к 80-летнему мужчине, который спас ей жизнь

Британец Джон Саммер может похвастаться необычной дружбой с чайкой по имени Чирпи. Они ежедневно встречаются на пляже Инстоу, недалеко от Йелланда, в графстве Девон, и проводят вместе несколько часов. Чирпи летает рядом с Джоном и даже дается ему в руки, хотя больше ни одному человеку он не доверяет.

Необычная дружба началась 12 лет назад после того, как Джон нашел Чирпи со сломанной лапой. По словам пенсионера, однажды, гуляя с собакой на пляже, он увидел больную чайку и решил накормить ее.

Так продолжалось в течение нескольких недель, пока Чирпи не привык к своему другу и не выздоровел.

После того, как сломанная лапа птицы зажила, она не забыла Джона и продолжила прилетать на пляж, чтобы провести время с пенсионером.