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14:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самый холодный вулкан в мире (фото)

Туристов по дороге на гору могут ждать неприятные сюрпризы.

На севере Танзании в районе озера Натрон находится один из самых удивительных и необычных вулканов в мире под названием Ол Дойнио Ленгаи.

Его высота над уровнем моря составляет 2962 метров, и он является частью вулканической системы Великой рифтовой долины в Восточной Африке.

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Ол Дойнио Ленгаи — необычный вулкан. Он единственный извергает натрокарбонатную лаву, которая нагревается до 510−600 градусов и считается самой холодной и жидкой лавой в мире. Изначально ее цвет — черный или темно-коричневый, и течет она словно вода. Но через несколько часов пребывания на воздухе она светлеет, а спустя несколько месяцев и вовсе становится почти белой. Кстати, застывшие карбонатные лавы очень мягкие и ломкие и легко растворяются в воде.

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На солнце лава сверкает, как россыпь алмазов, а вот в тумане она становится почти невидимой, что представляет опасность для непосвященных туристов.

Вулкан Ол Дойнио Ленгаи очень активный и часто извергается, а потому территория на 100 километров вокруг постоянно укрыта пеплом.

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Подняться на его вершину можно, но достаточно трудно из-за застывшей лавы и пепла, в котором ноги утопают по щиколотку. Кстати, спускаться с горы намного опаснее, чем подниматься на нее.

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