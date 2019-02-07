Как выглядит самый холодный вулкан в мире (фото)
Туристов по дороге на гору могут ждать неприятные сюрпризы.
Туристов по дороге на гору могут ждать неприятные сюрпризы.
На севере Танзании в районе озера Натрон находится один из самых удивительных и необычных вулканов в мире под названием Ол Дойнио Ленгаи.
Его высота над уровнем моря составляет 2962 метров, и он является частью вулканической системы Великой рифтовой долины в Восточной Африке.
Ол Дойнио Ленгаи — необычный вулкан. Он единственный извергает натрокарбонатную лаву, которая нагревается до 510−600 градусов и считается самой холодной и жидкой лавой в мире. Изначально ее цвет — черный или
На солнце лава сверкает, как россыпь алмазов, а вот в тумане она становится почти невидимой, что представляет опасность для непосвященных туристов.
Вулкан Ол Дойнио Ленгаи очень активный и часто извергается, а потому территория на 100 километров вокруг постоянно укрыта пеплом.
Подняться на его вершину можно, но достаточно трудно
Читайте также: