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17:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Современная Рапунцель: девушка отрастила полутораметровые волосы благодаря арахисовому маслу

И рассказывает, как ухаживать за локонами.

34-летняя Андреа Стано может смело называть себя Рапунцель, ведь длина ее волос ничуть не уступает длине волос диснеевской принцессы. Андреа родилась в Микронезии, но сейчас живет вместе с мужем в США. И куда бы она ни пошла, девушка повсюду встречает удивленные взгляды окружающих.

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Дело в том, что у Андреы шикарные волосы, длина которых превышает полтора метра. Чаще всего она заплетает их в косы и укладывает в невероятные прически, но прогуляться с распущенными волосами для нее тоже не проблема.

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Свои роскошные локоны она моет два раза в неделю и расчесывает их исключительно бамбуковой зубчатой расческой, начиная с кончиков. Она также принимает витамины для волос, рыбий жир и коллаген.

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Главным секретом красоты своих волос Андреа считает ежедневное употребление арахисового масла.

Девушка утверждает, что в те дни, когда она не может съесть заветный продукт, волосы сразу реагируют, становясь тусклыми и ломкими.

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Андреа призналась, что никогда не стригла и не красила волосы и не собирается этого делать и в дальнейшем.

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Сейчас она ведет свой блог в Instagram, где рассказывает подписчикам, как правильно ухаживать за волосами, а также как делать разнообразные прически.

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