Современная Рапунцель: девушка отрастила полутораметровые волосы благодаря арахисовому маслу
И рассказывает, как ухаживать за локонами.
И рассказывает, как ухаживать за локонами.
34-летняя Андреа Стано может смело называть себя Рапунцель, ведь длина ее волос ничуть не уступает длине волос диснеевской принцессы. Андреа родилась в Микронезии, но сейчас живет вместе с мужем в США. И куда бы она ни пошла, девушка повсюду встречает удивленные взгляды окружающих.
Дело в том, что у Андреы шикарные волосы, длина которых превышает полтора метра. Чаще всего она заплетает их в косы и укладывает в невероятные прически, но прогуляться с распущенными волосами для нее тоже не проблема.
Свои роскошные локоны она моет два раза в неделю и расчесывает их исключительно бамбуковой зубчатой расческой, начиная с кончиков. Она также принимает витамины для волос, рыбий жир и коллаген.
Девушка утверждает, что в те дни, когда она не может съесть заветный продукт, волосы сразу реагируют, становясь тусклыми и ломкими.
Андреа призналась, что никогда не стригла и не красила волосы и не собирается этого делать и в дальнейшем.
Сейчас она ведет свой блог в Instagram, где рассказывает подписчикам, как правильно ухаживать за волосами, а также как делать разнообразные прически.
Читайте также: