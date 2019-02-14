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14:06 (мск), источник: Mail.ru Новости

Чудища из пылесосов: скульптор создает фантастические скульптуры

25 стимпанковских скульптур менее чем за 5 недель.

Жорж Аюсава — талантливый художник из Швейцарии, которые использует переработанные материалы, чтобы создавать впечатляющие скульптуры в стиле стимпанка.

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Жорж работает в киноиндустрии, исполняя обязанности арт-директора. А в свободное от работы время художник собирает старые пишущие машинки, подсвечники, пылесосы, банки или детали от автомобилей, чтобы дать им вторую жизнь в виде причудливых механических существ.

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Не так давно мастерская DBFX связалась с художником и попросила его создать 25 стимпанковских скульптур менее чем за 5 недель. Вопреки нереально коротким терминам, Аюсава согласился и тут же отправился изучать содержимое подвалов своих друзей.

Результатами своей работы мастер поделился в соцсетях.

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