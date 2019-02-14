Чудища из пылесосов: скульптор создает фантастические скульптуры
25 стимпанковских скульптур менее чем за 5 недель.
25 стимпанковских скульптур менее чем за 5 недель.
Жорж Аюсава — талантливый художник из Швейцарии, которые использует переработанные материалы, чтобы создавать впечатляющие скульптуры в стиле стимпанка.
Жорж работает в киноиндустрии, исполняя обязанности
Не так давно мастерская DBFX связалась с художником и попросила его создать 25 стимпанковских скульптур менее чем за 5 недель. Вопреки нереально коротким терминам, Аюсава согласился и тут же отправился изучать содержимое подвалов своих друзей.
Результатами своей работы мастер поделился в соцсетях.
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