Чудища из пылесосов: скульптор создает фантастические скульптуры

Жорж Аюсава — талантливый художник из Швейцарии, которые использует переработанные материалы, чтобы создавать впечатляющие скульптуры в стиле стимпанка.

Жорж работает в киноиндустрии, исполняя обязанности арт-директора. А в свободное от работы время художник собирает старые пишущие машинки, подсвечники, пылесосы, банки или детали от автомобилей, чтобы дать им вторую жизнь в виде причудливых механических существ.

Не так давно мастерская DBFX связалась с художником и попросила его создать 25 стимпанковских скульптур менее чем за 5 недель. Вопреки нереально коротким терминам, Аюсава согласился и тут же отправился изучать содержимое подвалов своих друзей.

Результатами своей работы мастер поделился в соцсетях.