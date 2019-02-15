Ургант спародировал вечеринку чиновников в самолете (видео)
Выпили за юмористическое лобби.
Выпили за юмористическое лобби.
В юмористическом шоу «Вечерний Ургант» спародировали веселый кутеж Аркадия Дворковича, Александра Ткачева и Натальи Тимаковой в
Иван Ургант и его коллеги тоже спели песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба», а в конце подняли бокалы за «наше юмористическое лобби».
Ранее в интернете появилось видео, на котором бывший замглавы правительства Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства и
Когда и кем было снято видео, неизвестно.
По просьбе журналистов
Политологи считают, что у внезапно обнародовавших уже несвежее видео с бывшими чиновниками были свои мотивы. Это может быть связано с «переделом аграрного рынка» или борьбой коммерческих конкурентов.
Герои ролика от комментариев отказались.
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