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12:11 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ургант спародировал вечеринку чиновников в самолете (видео)

Выпили за юмористическое лобби.

В юмористическом шоу «Вечерний Ургант» спародировали веселый кутеж Аркадия Дворковича, Александра Ткачева и Натальи Тимаковой в бизнес-джете.

Иван Ургант и его коллеги тоже спели песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба», а в конце подняли бокалы за «наше юмористическое лобби».

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Ранее в интернете появилось видео, на котором бывший замглавы правительства Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, бывшая пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова и бывшая шеф протокола Медведева Марина Ентальцева распивают на борту самолета алкоголь, поют песню и провозглашают тост: «За аграрное лобби».

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда и кем было снято видео, неизвестно.

По просьбе журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал видео, отметив, что в неформальном общении чиновников «нет ничего зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил».

Политологи считают, что у внезапно обнародовавших уже несвежее видео с бывшими чиновниками были свои мотивы. Это может быть связано с «переделом аграрного рынка» или борьбой коммерческих конкурентов.

Герои ролика от комментариев отказались.

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