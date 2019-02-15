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14:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

Татуировщик показал жизненный цикл розы, сделав тату 70 людям (видео)

Удивительный проект.

Тату-мастер Балажу Берчени из Венгрии ко Дню святого Валентина придумал и осуществил интересный проект под названием «Маленькая роза». Весь жизненный цикл цветка (от появления первого ростка до увядания) он изобразил на отдельных рисунках, которые затем перенес в виде татуировок на тела 70 добровольцев.

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Всего в проекте хотели принять участие 600 человек, так что отбор был жестким.

Все тату Берчени успел сделать за одну неделю. А в День всех влюбленных он собрал их в небольшой видеоролик, в котором и получилась та самая история жизни одной розы.

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В конце проекта тату-мастер отметил, что 70 человек, которые до этого не были знакомы друг с другом, отлично подружились и благодаря своим «родственным» тату стали практически одной большой семьей.

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