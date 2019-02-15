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15:09 (мск), источник: Mail.ru Новости

Британцам показали, как пить водку по-русски

В последнее время отношения Запада и России напряжены почти так же, как и во времена холодной войны, и тем острее ощущается непонимание и неприятие особенностей других культур, отмечают журналисты BBC.

Источник: Reuters

Они выбрали «самый узнаваемый» в мире русский ритуал и отправились к выходцам из России, чтобы поподробнее изучить его. Речь идет, конечно же, о русской водке и традиционных закусках к ней.

Посвятить британцев в особенности русского застолья согласилась Наташа Уорд, наполовину англичанка, наполовину русская. Она работала переводчиком для ООН, Михаила Горбачева, Анджелины Джоли и других.

«Изучение того, почему русские нюхают хлеб, выпив рюмку водку, приоткрывает дверь в реалии русской жизни во времена, когда нам так не хватает позитивного образа других культур», — отмечают обозреватели.

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«Мы начинаем с сельди. Соленой, а не маринованной», — отмечает Наташа и добавляет, что сельдь под шубой — в Великобритании не вариант, потому что местные жители не любят свеклу.

«Так, с какой водки начнем?» — спрашивает женщина. Журналисты отмечают впечатляющий выбор, но тут же уточняют что так и должно быть у русских, ведь и рецепт водки усовершенствовал русский — Дмитрий Менделеев. Гостям предложили перцовку, простую русскую водку, домашнюю лимонную водку и даже элитную водку, произведенную в Ньюфаундленде.

Напиток и рюмки извлекли из морозилки. Британцам объяснили, что так водка лучше пьётся. «Водка должна быть холодной, рюмка — крошечной, а закусить лучше чем-то соленым или ржаным хлебом», — объяснила Наташа, добавив, что закусить чем-то сладеньким не получится. Хуже только вообще не закусывать.

Водка — часть застолья, рассказывает женщина и ее гости. Когда все наедаются, сил закусывать алкоголь уже нет. Поэтому появилась традиция занюхивать стопку куском хлеба. В этом месте британские журналисты признаются, что просто потрясены этим открытием.

Наташа уточняет, что этот ритуал выполняет и социальную функцию: закусывая или нюхая хлеб, вы показываете, что пьете водку не для того, чтобы напиться, а что вам важно общение.

Но она также добавляет, что занюхивали водку хлебом и бедняки, у которых не было денег на закуску. А если не было и хлеба, «они нюхали свой рукав».

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