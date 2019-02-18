Как выглядят самые снежные места на Земле (фото)
Они вовсе не в России.
Они вовсе не в России.
Самая высокая гора в
Японский город Аомори расположен между одноименным заливом и горами Хаккода.
Столица канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на атлантическом побережье покрыта снегом до конца апреля. Его здесь выпадает в среднем 335 см в год. Самый старый и самый восточный город в Северной Америке также имеет репутацию самого ветреного, самого туманного и самого облачного из главных городов Канады.
Город на юге Аляски богат рыбой и снегом. По данным синоптиков, это самое снежное место в США. В городке, окруженном Чугачскими горами, выпадает 798 см снега в год. Сюда приезжают кататься на лыжах, сноубордах и снегоходах.
Город в Альпах у подножия горы Монблан — центр зимних видов спорта во Франции. Здесь провели первые зимние Олимпийские игры в 1924 году. В Шамони выпадает самое большое количество снега в Западной Европе. Например, в 2016-м здесь выпало 792 см.
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