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13:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят самые снежные места на Земле (фото)

Они вовсе не в России.

Гора Вашингтон

Самая высокая гора в северо-восточном регионе США высотой 1917 метров имеет репутацию места с худшей погодой в США. Здесь встречаются три погодных фронта: с Атлантики, с Мексиканского залива и с северо-запада. Как результат — невероятная скорость ветра, достигающая 103,3 м/с. Температура иногда падает до минус 42 градусов, а снега за год выпадает на 717 см.

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Аомори, Япония

Японский город Аомори расположен между одноименным заливом и горами Хаккода. Из-за близости к океану и горам лето здесь прохладное и дождливое, а зима теплая, но очень снежная. В городе выпадает до 762 см снега в год.

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Сент-Джонс, Канада

Столица канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на атлантическом побережье покрыта снегом до конца апреля. Его здесь выпадает в среднем 335 см в год. Самый старый и самый восточный город в Северной Америке также имеет репутацию самого ветреного, самого туманного и самого облачного из главных городов Канады.

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Валдиз, Аляска

Город на юге Аляски богат рыбой и снегом. По данным синоптиков, это самое снежное место в США. В городке, окруженном Чугачскими горами, выпадает 798 см снега в год. Сюда приезжают кататься на лыжах, сноубордах и снегоходах.

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Шамони-Мон-Блан, Франция

Город в Альпах у подножия горы Монблан — центр зимних видов спорта во Франции. Здесь провели первые зимние Олимпийские игры в 1924 году. В Шамони выпадает самое большое количество снега в Западной Европе. Например, в 2016-м здесь выпало 792 см.

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