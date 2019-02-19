Как выглядит «Стена любви» в Париже (фото)
Признания на 311 языках.
Признания на 311 языках.
В столице Франции на площади Жана Риктюса есть уникальный мурал под названием Le Mur Des Je T’aime или Стена любви. Его авторами являются художники Фредерик Барон и Клэр Кито.
Стена любви — это 612 кафельных синих плиток, на которых написана фраза «Я тебя люблю» на 311 различных языках, включая язык жестов и древние символы.
Идея создать универсальное романтическое место пришла в голову Барону, когда он увидел имена влюбленных, вырезанные на дереве в парке. Художник обратился за помощью к своим
Эта стена давно стала популярным местом среди туристов и обязательным пунктом посещения для влюбленных, приезжающих в Париж.