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14:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит «Стена любви» в Париже (фото)

Признания на 311 языках.

В столице Франции на площади Жана Риктюса есть уникальный мурал под названием Le Mur Des Je T’aime или Стена любви. Его авторами являются художники Фредерик Барон и Клэр Кито.

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Стена любви — это 612 кафельных синих плиток, на которых написана фраза «Я тебя люблю» на 311 различных языках, включая язык жестов и древние символы.

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Идея создать универсальное романтическое место пришла в голову Барону, когда он увидел имена влюбленных, вырезанные на дереве в парке. Художник обратился за помощью к своим друзьям-иностранцам, а также предложил поучаствовать в создании мурала иностранным посольствам. Художник-каллиграф Клэр Кито перенесла все фразы о любви на синюю плитку, которая заняла около 39 квадратных метров.

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Эта стена давно стала популярным местом среди туристов и обязательным пунктом посещения для влюбленных, приезжающих в Париж.

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