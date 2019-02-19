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15:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые показали, что будет, если разогреть виноград в микроволновке

Не пытайтесь повторить это дома.

Мысль о том, чтобы разогреть в микроволновке виноград, вряд ли пришла бы в голову обычному человеку. Но канадские ученые решили исследовать этот вопрос и провели ряд экспериментов. К счастью, они записали их на видео, так что сейчас мы можем взглянуть на это, не рискуя что-нибудь поджечь.

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Как оказалось, в ходе нагревания в микроволновой печи виноградинки загораются.

Этому есть научное объяснение. Дело в том, что калийные и натриевые частицы, содержащиеся в кожуре винограда, ионизируются при большой концентрации электрического поля. Сами ионы резонируют с движущимся микроволновым излучением и образуют плазму, которая и воспламеняется. Выглядит завораживающе, но повторять эксперимент в домашних условиях все-таки не стоит.

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