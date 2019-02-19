Ученые показали, что будет, если разогреть виноград в микроволновке

Мысль о том, чтобы разогреть в микроволновке виноград, вряд ли пришла бы в голову обычному человеку. Но канадские ученые решили исследовать этот вопрос и провели ряд экспериментов. К счастью, они записали их на видео, так что сейчас мы можем взглянуть на это, не рискуя что-нибудь поджечь.