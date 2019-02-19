Ученые показали, что будет, если разогреть виноград в микроволновке
Не пытайтесь повторить это дома.
Не пытайтесь повторить это дома.
Мысль о том, чтобы разогреть в микроволновке виноград, вряд ли пришла бы в голову обычному человеку. Но канадские ученые решили исследовать этот вопрос и провели ряд экспериментов. К счастью, они записали их на видео, так что сейчас мы можем взглянуть на это, не рискуя
Этому есть научное объяснение. Дело в том, что калийные и натриевые частицы, содержащиеся в кожуре винограда, ионизируются при большой концентрации электрического поля. Сами ионы резонируют с движущимся микроволновым излучением и образуют плазму, которая и воспламеняется. Выглядит завораживающе, но повторять эксперимент в домашних условиях