Ученые нашли «соцсети» у древних цивилизаций Америки

Масштабное исследование ученых из Университета Вашингтона в Сент-Луисе показало, что у коренных народов Северной Америки были свои «соцсети» — эффективный способ делиться информацией, поддерживать социальные связи и сплотить общество в случае необходимости.

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Ученые изучили 277 тысяч глиняных черепков, найденных в Теннесси, и еще 89 тысяч — из Джорджии. Это фрагменты древней керамики, созданной между 800 и 1650 годами нашей эры — в период сперва постепенного появления, а затем и упадка могущественных вождей, которые контролировали эти регионы.

Исследователи сосредоточили внимание на мельчайших изменениях гончарных технологий Миссисипской культуры — крупнейшей индейской культуры, существовавшей на юго-востоке США в VIII—XVI в еках. Они также детально изучили символы, которыми украшали глиняную посуду. Ученые составили подробную хронологическую карту того, как распространялись эти технологии и символы в регионе.

Карта показывает, что древнее общество имело очень развитые социальные связи между отдельными поселениями. Они объединяли друзей и семьи в десятках деревень коренных американцев задолго до прибытия европейских исследователей.

Эти коммуникационные сети служили не только для обмена информацией и поддержания связей, но и заложили основу для развития местных политических систем, которые начали формироваться еще в VII веке.

Именно благодаря развитым коммуникационным сетям в Миссисипской культуре появились сильные вожди, централизованная власть и сильные религиозные культы. Авторитарные вожди все еще правили народом, когда испанский конкистадор Эрнандо де Сото исследовал эту местность.

«В статье я показываю, что, хотя мы видим такие вещи, как появление сильных вождей и рост экономического неравенства, сами основы общества, особенно коммуникационные сети родственников, друзей и знакомых, практически не изменились за тысячу лет», — отмечает Джейкоб Люлевич, автор статьи, опубликованной в PNAS.

Суть в том, что интересы и политические стратегии элит возникают и исчезают, они процветают и рушатся, но базовые социальные отношения — одни из самых сильных и долговечных аспектов общества. Джейкоб Люлевич