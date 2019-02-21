Полицейские устроили гонку с девочкой на велосипеде (видео)

Патрульные полицейские Роттердама устроили шуточное состязание с девочкой на четырехколесном велосипеде.

Видео забавной гонки снял отец ребенка и поделился им в соцсетях. Ролик быстро собрал более 60 тысяч лайков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xdayQu2CbbA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полицейские на патрульном авто и малышка на розовом велосипеде заняли позиции на старте. По сигналу «три, два, один, поехали» участники начали состязание. Девочка быстро вырвалась вперед.

«Поверить не могу, какой быстрый этот байк, — шутят пользователи сети. — Ей нужно выписать штраф за превышение скорости».

«Они должны были включить мигалки и сирены, а затем остановить её. Это было бы волшебно», — добавляют другие.

Ранее соцсети облетело видео, на котором инспектор ГИБДД из Челябинска останавливает движение транспортного потока, чтобы хромая собака могла перейти дорогу. Россияне восхитились поступком полицейского и стали благодарить его в комментариях.

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