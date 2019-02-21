Две черепахи разорвали отношения после 115 лет «брака»

Черепахи Биби и Полди из австрийского зоопарка в Клагенфурте, прожив в качестве пары 115 лет, внезапно стали непримиримыми врагами.
Сотрудники зоопарка пытаются найти способ помирить бывших влюбленных.
Биби и Полди родились около 1897 года. Вскоре они стали парой и оставались ей очень долго. «Супруги» жили в одном из швейцарских зоопарков, пока несколько лет назад не переехали в Австрию. В неволе исполинские черепахи живут до 150 лет, а в дикой природе могут дожить до 250-ти.
Отношения Биби и Полди начали портиться в 2012 году. Они стали проявлять агрессию по отношению друг к другу. Биби даже напала на Полди, откусив кусок его панциря. У исполинских черепах нет зубов, но у них сильные и острые челюсти. Стычки продолжались, и сотрудники зоопарка были вынуждены расселить животных в разные помещения. Они предположили, что Биби «просто устала от своего партнера».
Это не помешало сотрудникам пытаться исправить ситуацию — по сообщениям, они старались вовлекать черепах в совместные игры и даже придумали специальный рацион для «романтического настроения», но все безрезультатно.
Сейчас Биби все еще не заинтересована в том, чтобы вернуться к Полди. Обе черепахи наслаждаются свободой в непосредственной близости друг от друга. У них отдельные домики, бассейны и территории для прогулок. Когда Биби видит Полди поблизости, то сразу шипит.
«Но мы надеемся, что между ними снова будет гармония», — не унывают сотрудники зоопарка.