103-летняя бабушка стала самым взрослым «юным рейнджером» в США
А еще — звездой местных СМИ.
А еще — звездой местных СМИ.
Пенсионерка Рози Торфи вместе со своей дочерью Шери Стоунбернер отправилась в путешествие в Национальный парк
Пенсионерка заинтересовалась этим и призналась сотрудникам парка, что просто обожает
Сама Рози отметила, что возраст не должен являться преградой для совершения добрых дел. Бабушка рассказала, что впервые посетила
Американка пообещала с гордостью носить свое новое звание и позаботиться о том, чтобы ее трое детей, 9 внуков, 18 правнуков и 10 праправнуков также не забывали о защите окружающей среды.