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17:09 (мск), источник: Mail.ru Новости

103-летняя бабушка стала самым взрослым «юным рейнджером» в США

А еще — звездой местных СМИ.

Пенсионерка Рози Торфи вместе со своей дочерью Шери Стоунбернер отправилась в путешествие в Национальный парк Гранд-Каньон. Там 103-летняя бабушка узнала о программе Junior Ranger, рассчитанной на детей и подростков, которым не безразлична судьба Национального парка и природы в целом.

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Пенсионерка заинтересовалась этим и призналась сотрудникам парка, что просто обожает Гранд-Каньон, а потому хотела бы внести свою лепту в его сохранение. Перед милой бабушки никто не смог устоять, и в торжественной обстановке ее наградили званием «юного рейнджера», подарив официальный сертификат и памятный значок.

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Сама Рози отметила, что возраст не должен являться преградой для совершения добрых дел. Бабушка рассказала, что впервые посетила Гранд-Каньон в 1980-х годах и с тех пор регулярно приезжает сюда с семьей.

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Американка пообещала с гордостью носить свое новое звание и позаботиться о том, чтобы ее трое детей, 9 внуков, 18 правнуков и 10 праправнуков также не забывали о защите окружающей среды.

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