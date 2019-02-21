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19:10 (мск), источник: Mail.ru Новости

Блогеры сняли птиц вблизи в замедленной съемке

Завораживающие кадры.

YouTube-блогеры Гэвин Фри и Дэн Гранчи совсем недавно завели увлекательный канал под названием Planet Slow Mo, в котором они публикуют захватывающие видео в замедленном режиме 4K.

Во время загрузки произошла ошибка.

В своем последнем ролике Гэв и Дэн посетили птичий заповедник, расположенный в городе Шони в американском штате Оклахома. Там блогеры пообщались с сотрудниками питомника и сняли удивительные видеопортреты птиц с очень близкого расстояния, и, конечно же, в замедленной съемке. Получилось просто гипнотическое зрелище.

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