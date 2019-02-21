Блогеры сняли птиц вблизи в замедленной съемке
Завораживающие кадры.
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Завораживающие кадры.
В своем последнем ролике Гэв и Дэн посетили птичий заповедник, расположенный в городе Шони в американском штате Оклахома. Там блогеры пообщались с сотрудниками питомника и сняли удивительные видеопортреты птиц с очень близкого расстояния, и, конечно же, в замедленной съемке. Получилось просто гипнотическое зрелище.
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