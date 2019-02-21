Блогеры сняли птиц вблизи в замедленной съемке

YouTube-блогеры Гэвин Фри и Дэн Гранчи совсем недавно завели увлекательный канал под названием Planet Slow Mo, в котором они публикуют захватывающие видео в замедленном режиме 4K.

В своем последнем ролике Гэв и Дэн посетили птичий заповедник, расположенный в городе Шони в американском штате Оклахома. Там блогеры пообщались с сотрудниками питомника и сняли удивительные видеопортреты птиц с очень близкого расстояния, и, конечно же, в замедленной съемке. Получилось просто гипнотическое зрелище.