Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Черная кошка стала белой. Это возможно? Да!
Ученые назвали точную дату конца света
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко
Собчак и Виторган избегали друг друга на светском мероприятии
Как изнутри выглядит особняк возле Храма Христа Спасителя: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Зейналова опубликовала трогательное видео с 9-месячной дочкой
Родителям детей, заразившихся в саду дизентерией, выплатят деньги
Врач посоветовал дарить мужчинам секс вместо носков
5 врачей, в которых чаще всего влюбляются пациенты
Медведева и с падением победила Туктамышеву. Сезон спасен?
«Зенит» — к обидчику «Спартака», «Краснодар» — к Черышеву
«Жестко разобраться»: губернатор о гробе с телом у правительства
Украина начала закупать российский уголь
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
16Что увидел мир во время суперлуния
20:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

Самую красивую в мире учительницу нашли на Тайване (фото)

Девушка стала настоящей звездой соцсетей.

Пользователи Twitter обнаружили очень красивую девушку, которая работает преподавателем в университете китайской культуры в Тайбэе, столице Тайваня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разыскать красотку не составило труда — ее зовут Ченг Я-Уэн и она ведет пары по инновационной экономике и интеллектуальной собственности.

Во время загрузки произошла ошибка.

У девушки есть и довольно популярный Instagram-аккаунт, на который подписаны почти 120 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи соцсетей уже окрестили Ченг Я-Уэн самой красивой преподавательницей не только Тайваня, но и всего мира, хотя наверняка многие учительницы из других стран с ней в этом звании могут посоревноваться.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе
Новая услуга ЖКХ обойдется в 179,9 миллиардов рублей в год
Тимошенко предупредила о последствиях победы Зеленского
«Газпром» выявил пропажу газа в отеле Арашуковых еще в 2017 году
«Почта России» потеряла сотни посылок в поле под Липецком
Внешний вид Барака Обамы привел в восторг американцев
Приговоренного к смерти трижды не сумели казнить
Спорт
Медведева и с падением победила Туктамышеву. Сезон спасен? Медведева снова не смогла откатать чисто, но выиграла Кубок России. Неужели теперь её отправят на чемпионат мира?
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новый кроссовер за 1,5 млн рублей: 184 л.с. и полный привод Поклонникам китайских автомобилей удалось узнать, сколько будет стоить турбоверсия кроссовера Geely Atlas
Кино
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться В отличие от своих знаменитых коллег, не первый год почивающих на лаврах, эти многообещающие и дерзкие ребята только пробиваются на российский киноолимп. И оттого наблюдать за ними крайне интересно. Рассказываем, почему стоит обратить на них внимание.
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко Поклонники уверены, что звездные родители лишают ребенка детства
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь