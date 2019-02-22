Самую красивую в мире учительницу нашли на Тайване (фото)
Девушка стала настоящей звездой соцсетей.
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Девушка стала настоящей звездой соцсетей.
Пользователи Twitter обнаружили очень красивую девушку, которая работает преподавателем в университете китайской культуры в Тайбэе, столице Тайваня.
Разыскать красотку не составило труда — ее зовут Ченг
У девушки есть и довольно популярный
Пользователи соцсетей уже окрестили Ченг