Кем были знаменитые женщины-пираты

Рейчел Уолл
Рейчел родилась в 1760 году в набожной семье в американской Пенсильвании. Она перебралась из деревни в город, чтобы заработать немного денег. Там с девушкой приключилась история: на нее напали в порту, но храбрый парень Джордж Уолл спас красавицу. Вскоре молодые люди поженились.
Джордж работал на рыбацкой шхуне, а Рейчел стала служанкой. Денег им не хватало, и муж предложил друзьям стать пиратами. Рейчел стала их сообщницей. Она изображала жертву кораблекрушения, а когда прибывали спасатели, пираты их грабили.
Через некоторое время Джордж Уолл и его подельники и в самом деле погибли во время шторма. До этого они успели захватить 12 лодок. Рейчел вернулась в Бостон и снова стала служанкой, но продолжила воровать. При попытке ограбить молодую даму ее поймали, судили как пирата и приговорили к повешению. Рейчел на этот момент было всего 29 лет.
Мэри Рид
Об этой английской пиратке мы знаем из «Всеобщей истории пиратов», которую написал Даниэль Дефо под псевдонимом Ч. Джонсон. Что из этих данных правда, а что выдумка, ученые спорят до сих пор.
Мэри родилась в 1685 году в Лондоне. Старший брат девочки умер, а она сама была незаконнорожденной. Матери Мэри пришла в голову идея выдать девочку за сына, чтобы богатая свекровь ничего не заподозрила. Так Мэри с младенчества пришлось изображать мальчика.
Во время загрузки произошла ошибка.Мэри Рид в игре Assassin's Creed
В 15 лет она уехала во Фландрию, где была зачислена в пехотный полк в должности кадета. В армии Мэри встретила офицера, в которого влюбилась без памяти. Девушка открыла ему свою тайну. Вскоре пара поженилась.
Когда муж Мэри умер, женщина вернулась к мужскому обличью и нанялась на корабль, который отправлялся в Вест-Индию. Корабль был захвачен пиратами, но Мэри осталась жива. Она стала любовницей и сообщницей капитана. Команду пиратов в конце концов поймал губернатор Ямайки. Мэри умерла в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Ей было 36 лет.
Энн Бонни
Об этой ирландской пиратке известно благодаря Даниэлю Дефо. Ее прозвали Повелительницей морей. Энн родилась в 1700 году в семье адвоката. Вместе с отцом девочка переехала в Южную Каролину, где ее семья купила плантацию. Энн стала богатой невестой. Но пока отец подыскивал дочке выгодного жениха, девушка тайно вышла замуж за простого матроса. Вместе они сбежали от разгневанного родителя Энн.
Во время загрузки произошла ошибка.Клара Пэджет в роли Энн Бонни в сериале «Черные паруса»
Девушка скоро позабыла о муже и сошлась с богатым плантатором. Когда и он ей надоел, Энн стала любовницей капитана пиратов и последовала за ним в море. Известно, что женщину арестовали и посадили в тюрьму. Что с ней было дальше, точно не известно. Существуют данные, что пиратка покончила с преступным прошлым, вышла замуж за уважаемого человека, дожила до глубокой старости и умерла в окружении многочисленных отпрысков в возрасте 82 лет.
Госпожа Чжэн
Эта китайская морская разбойница прославилась как один из самых удачливых пиратов. Настоящее имя женщины, родившейся в 1775 году, неизвестно. Считается, что она занималась проституцией до того, как встретилась с Чжэн И, знаменитым китайским пиратом. Они поженились и даже усыновили подростка. После смерти Чжэн И этот приемный сын стал любовником, а затем и супругом пиратки.
Во время загрузки произошла ошибка.Такайо Фишер в роли госпожи Чжэн в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света»
Госпожа Чжэн поддерживала на своих судах железную дисциплину. Неповиновение старшему или насилие над пленными женщинами карались смертной казнью, за самовольную отлучку нарушителю отрезали ухо. Такие строгие меры и считают ключом к успеху знаменитой пиратки.
Морская разбойница возглавляла целый пиратский союз, но в конце концов вынуждена была пойти на переговоры с властями и распустить его. Ей пообещали простить былые грехи и разрешили заняться мирным бизнесом. Овдовев во второй раз, госпожа Чжэн поселилась в Гуанчжоу, где содержала притон для азартных игр до самой смерти в возрасте 69 лет.