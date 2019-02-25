Пара прохожих влезла в кадр в неподходящий момент и стала мемом

В соцсетях набирает популярность ролик, автор которого хотел снять прыжок своего друга в бассейн. К сожалению, мы никогда не узнаем, насколько он был впечатляющим. В решающий момент в кадр медленно «вплыла» жизнерадостная пара посетителей бассейна, закрыв собой происходящее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qmpNobphvPo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Забавное видео так понравилось пользователям сети, что тут же превратилось в мем. Теперь с его помощью «портят» видеоклипы, фильмы, мультфильмы и все, что попадается под руку.

<iframe src="https://giphy.com/embed/cRNdHIOnVBEj4GU094" width="480" height="270" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/cRNdHIOnVBEj4GU094">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка. «Основной инстинкт»

<iframe src="https://giphy.com/embed/muoZXI4WHDEL3az2wn" width="386" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/muoZXI4WHDEL3az2wn">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка. Клип This is America

<iframe src="https://giphy.com/embed/249IMyyPG2B64rjMjZ" width="480" height="270" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/249IMyyPG2B64rjMjZ">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка. «Король Лев»

<iframe src="https://giphy.com/embed/ywSeA07hrThfdbHpxg" width="386" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/ywSeA07hrThfdbHpxg">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка. Падающее здание

<iframe src="https://giphy.com/embed/63LY9JLV416zOVr6kl" width="480" height="270" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/63LY9JLV416zOVr6kl">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка. Американские горки

Ранее один из главных «генераторов» мемов Илон Маск снова порадовал пользователей соцсетей. Он стал гостем шоу Meme Review, где предпринимателю предложили посмеяться над шутками о себе. Самую бурную реакцию бизнесмена вызвала картинка с утонувшим в бассейне оленем.