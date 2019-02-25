Пара прохожих влезла в кадр в неподходящий момент и стала мемом
Теперь с их помощью портят коронные моменты фильмов и роликов.
Теперь с их помощью портят коронные моменты фильмов и роликов.
В соцсетях набирает популярность ролик, автор которого хотел снять прыжок своего друга в бассейн. К сожалению, мы никогда не узнаем, насколько он был впечатляющим. В решающий момент в кадр медленно «вплыла» жизнерадостная пара посетителей бассейна, закрыв собой происходящее.
Забавное видео так понравилось пользователям сети, что тут же превратилось в мем. Теперь с его помощью «портят» видеоклипы, фильмы, мультфильмы и все, что попадается под руку.
Ранее один из главных «генераторов» мемов Илон Маск снова порадовал пользователей соцсетей. Он стал гостем шоу Meme Review, где предпринимателю предложили посмеяться над шутками о себе. Самую бурную реакцию бизнесмена вызвала картинка с утонувшим в бассейне оленем.
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