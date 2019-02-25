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17:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пара прохожих влезла в кадр в неподходящий момент и стала мемом

Теперь с их помощью портят коронные моменты фильмов и роликов.

В соцсетях набирает популярность ролик, автор которого хотел снять прыжок своего друга в бассейн. К сожалению, мы никогда не узнаем, насколько он был впечатляющим. В решающий момент в кадр медленно «вплыла» жизнерадостная пара посетителей бассейна, закрыв собой происходящее.

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Забавное видео так понравилось пользователям сети, что тут же превратилось в мем. Теперь с его помощью «портят» видеоклипы, фильмы, мультфильмы и все, что попадается под руку.

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«Основной инстинкт»
Во время загрузки произошла ошибка.
Клип This is America
Во время загрузки произошла ошибка.
«Король Лев»
Во время загрузки произошла ошибка.
Падающее здание
Во время загрузки произошла ошибка.
Американские горки

Ранее один из главных «генераторов» мемов Илон Маск снова порадовал пользователей соцсетей. Он стал гостем шоу Meme Review, где предпринимателю предложили посмеяться над шутками о себе. Самую бурную реакцию бизнесмена вызвала картинка с утонувшим в бассейне оленем.

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