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17:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

«Хаббл» сфотографировал Галактического Бродягу

Это один из древнейших объектов Вселенной.

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» наблюдали массивное шаровое скопление NGC 2419 в созвездии Рысь, также известное как Галактический Бродяга.

Шаровые скопления содержат большое число звёзд, которые тесно связаны гравитацией и обращаются вокруг галактического центра в качестве спутника. Скопления обладают симметричной сферической формой.

Это одни из древнейших известных объектов во Вселенной, которые являются реликтами времен образования первых галактик.

Известно, что вокруг нашей галактики Млечный Путь существует около 150−180 таких скоплений.

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Звезды в шаровых скоплениях очень похожи друг на друга, они все сформировались примерно в одно и то же время. Считалось, что они все содержат приблизительно одинаковое количество гелия. Однако наблюдение «Хаббла» за NGC 2419 показывает, что это не всегда так.

Галактический Бродяга состоит из двух отдельных групп красных гигантов. Содержание гелия в одной из них намного выше. Эти звезды находятся преимущественно в центре скопления. Отличаются звезды NGC 2419 и содержанием азота.

Новые наблюдения, которые будут опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, помогут лучше понять процессы формирования этих древнейших структур.

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