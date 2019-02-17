Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Битва за Азовское море: Киев отправляет «Кентавров»
Находка под землей удивила ученых
В башкирской больнице пациентке сделали шину из швабры
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Появилось фото лысого и бледного Трампа Лысый и бледный — такое фото Трампа появилось в одном американском Twitter-аккаунте
Тело солдата РФ нашли со связанными руками и пакетом на голове
«Победа» объяснила недопуск Ланового на самолет
Западные звёзды, которые не скрывают ненависти к России
Ответ Кремля на пьяный кутеж Дворковича и Ткачева
“Борщ поел и рюмку хлебнул”: Актриса Украины о встрече с Путиным
Американский боец ударил русского в пах - реакция
«Сидят и помалкивают»: Путин о том, что не говорит Европа США
Вице-премьер РФ заявил об «убийстве МФЦ»
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
«Обычные» машины стали надежнее премиума
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
10:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

Астрономы обнаружили «звездную реку»

Она поможет найти новые экзопланеты.

Исследователи из Венского университета обнаружили относительно близко к Земле звездный поток, содержащий как минимум 4 тысячи звезд.

Он приходится почти на все небо Южного полушария. Звезды потока образовались около миллиарда лет назад и с тех пор движутся группой, словно большая звездная река.

В работе астрономы использовали данные спутника Gaia Европейского космического агентства. Они смогли изучить трехмерное движение звезд и сразу обратили внимание на ранее не изученную группу, которая двигалась единым потоком. Результаты их исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

В нашей галактике немало звездных скоплений разного возраста. Все они подвержены приливному влиянию Млечного Пути: со временем гравитационные силы галактики разрушают скопления, рассеивая звезды. Но если кластеры обладают достаточной звездной массой, то могут противостоять силе притяжения большой галактики и держаться вместе в течение сотен миллионов лет. Благодаря тому, что в обнаруженном потоке не менее 4000 звезд, он до сих пор не рассеялся.

Из-за близости к Земле поток является идеальным местом, благодаря которому можно изучать силу притяжения Млечного Пути, а также искать новые экзопланеты.

Читайте также:

СМИ: Литовская контрразведка разоблачила агентов России
В США посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию
Трамп призвал Европу «забрать» 800 боевиков ИГ из Сирии
Лавров резко ответил на вопрос журналистов о Сирии
Как русское село принимает мигрантов
В Помпеях нашли Нарцисса без лица
Спорт
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке Для россиянок гонка преследования в Солт-Лейк-Сити сложилась очень неплохо. Ульяну Кайшеву менее секунды отделило от 10-й позиции, а Маргарита Васильева замкнула топ-15
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Откуда в квартире берутся тараканы?
Дети
Беременная Саша Савельева попала в больницу Солистка группы «Фабрика» отказалась от дальнейших гастролей.
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь