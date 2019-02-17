Астрономы обнаружили «звездную реку»

Исследователи из Венского университета обнаружили относительно близко к Земле звездный поток, содержащий как минимум 4 тысячи звезд.

Он приходится почти на все небо Южного полушария. Звезды потока образовались около миллиарда лет назад и с тех пор движутся группой, словно большая звездная река.

В работе астрономы использовали данные спутника Gaia Европейского космического агентства. Они смогли изучить трехмерное движение звезд и сразу обратили внимание на ранее не изученную группу, которая двигалась единым потоком. Результаты их исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

В нашей галактике немало звездных скоплений разного возраста. Все они подвержены приливному влиянию Млечного Пути: со временем гравитационные силы галактики разрушают скопления, рассеивая звезды. Но если кластеры обладают достаточной звездной массой, то могут противостоять силе притяжения большой галактики и держаться вместе в течение сотен миллионов лет. Благодаря тому, что в обнаруженном потоке не менее 4000 звезд, он до сих пор не рассеялся.

Из-за близости к Земле поток является идеальным местом, благодаря которому можно изучать силу притяжения Млечного Пути, а также искать новые экзопланеты.